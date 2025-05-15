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Galatasaray kupayı kaldırdı, Torreira mikrofonun başına geçti... Söyledikleri ise herkesi şaşırttı: Okan Buruk istifa!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray kupanın sahibi olurken, karşılaşmanın ardından tüm takımda büyük sevinç yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira da mikrofonun başına geçerken söyledikleriyle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Galatasaray kupayı kaldırdı, Torreira mikrofonun başına geçti... Söyledikleri ise herkesi şaşırttı: Okan Buruk istifa!
Berker İşleyen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Kupa töreni sonrası ise yayıncı alanın röportaj yaptığı alanda ilginç bir an yaşadı.

"OKAN BURUK İSTİFA"

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira mikrofonu eline alarak "Okan Buruk istifa..." dedi. Torreira'nın sözleri takım arkadaşları arasında da gülüşmelere neden oldu.

O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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Okan Buruk istifa Lucas Torreira son dakika galatasaray
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