Galatasaray kupayı kaldırdı, Torreira mikrofonun başına geçti... Söyledikleri ise herkesi şaşırttı: Okan Buruk istifa!

Galatasaray Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Kupa töreni sonrası ise yayıncı alanın röportaj yaptığı alanda ilginç bir an yaşadı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira mikrofonu eline alarak "Okan Buruk istifa..." dedi. Torreira'nın sözleri takım arkadaşları arasında da gülüşmelere neden oldu.

O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

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