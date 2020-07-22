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Galatasaray, Mariano ile yollarını ayırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.07.2020 13:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Mariano ile yollarını ayırdı

Gatasaray, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano'nun takımdan ayrıldığını açıkladı. Mariano, son idmanında takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştı.

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Galatasaray, sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Mariano ile yola devam etmiyor. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Mariano'nun bugün son antrenmanına çıktığı, takım arkadaşları ve teknik ekiple vedalaştığı belirtildi. Açıklamada ayrıca deneyimli futbolcuya emekleri için teşekkür edildi.

34 yaşındaki futbolcu 2017 yılında İspanya'nın Sevilla takımından transfer olmuştu.

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KAYNAK: DHA / İHA
FOTOĞRAFLAR: DHA

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