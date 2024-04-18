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  4. Galatasaray Real Madrid'in kaptanına kancayı taktı! Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi yarı final maçının yıldızı Nacho Fernandez'i gündemine aldı

Galatasaray Real Madrid'in kaptanına kancayı taktı! Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi yarı final maçının yıldızı Nacho Fernandez'i gündemine aldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.04.2024 18:21
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Bu sezonu şampiyon tamamlama hesaplarının yanı sıra yeni sezon hesaplarını da şimdiden yapmaya başlayan Galatasaray transferde sürpriz bir atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar Real Madrid'in yıldız ismi Nacho Fernandez'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine aldı.

REAL MADRID'İN YILDIZI

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Sarı-Kırmızılılar İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ve savunmanın değişmez isimlerinden olan Nacho Fernandez ile ilgilendiği iddia edildi.

YARI FİNALİN EN İYİLERİNDENDİ

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Carlo Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendiren Nacho son olarak Manchester City ile oynanan mücadelede takımının en iyilerinden biri oldu. Real Madrid, Nacho'nun da gösterdiği performans ile İngiliz devini eledi ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline yazdırdı.

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