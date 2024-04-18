Galatasaray Real Madrid'in kaptanına kancayı taktı! Sarı-Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi yarı final maçının yıldızı Nacho Fernandez'i gündemine aldı

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken sürpriz bir ismi gündemine aldı.

REAL MADRID'İN YILDIZI

Sarı-Kırmızılılar İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ve savunmanın değişmez isimlerinden olan Nacho Fernandez ile ilgilendiği iddia edildi.

YARI FİNALİN EN İYİLERİNDENDİ

Carlo Ancelotti'nin verdiği şansı iyi değerlendiren Nacho son olarak Manchester City ile oynanan mücadelede takımının en iyilerinden biri oldu. Real Madrid, Nacho'nun da gösterdiği performans ile İngiliz devini eledi ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline yazdırdı.





