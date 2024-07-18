Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı! Rennes forması giyen Guéla Doué'nin sözleşmesi hazırlanıyor...

Galatasaray, Rennes ve Guéla Doué ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncunun sözleşmesinin hazırlandığı öğrenilirken kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

OKAN BURUK ÇOK İSTEDİ

Okan Buruk'un liste başı ismi olan Doue ile anlaşan sarı-kırmızılılar genç oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak.

TOPLAM 8 MİLYON EURO

Galatasaray, Doue transferi için oyuncu ve kulübü Rennes ile anlaştı. İlk aşamada 6 milyon Euro bonservis ödeyecek olan sarı-kırmızılıların şartlara bağlı olarak da kasasından 2 milyon Euro ekstra çıkabilir.