SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt karşısında 10 dakikada dağıldı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi açtı. Sarı-kırmızılılar ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaşırken, 36.dakikaya 1-0 önde girdiği mücadelede ilk yarıyı 3-1 geride kapattı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt karşısında 10 dakikada dağıldı!
Burak Kavuncu
Ritsu Doan

Ritsu Doan

JAP Japonya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’in ilk maçında Frankfurt deplasmanında 36.dakikaya 1-0 önde girmesine rağmen ilk yarıyı 3-1 geride kapattı. Sarı kırmızılılar arka arkaya gelen gollere engel olamayınca kalesinde 3 gol arka arkaya gördü.

YUNUS’DAN BÜYÜK HATA!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde Frankfurt karşısında 10 dakikada dağıldı! 1

Maçta dakikalar 37’i gösterirken, ilk golün sahibi Yunus Akgün kaleciye pas vermek isterken top kısa düştü. Araya giren Ritsu Doan Eintracht Frankfurt’a 1-1'i getiren golü attı.

CAN UZUN’UN İLK GOLÜ…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde Frankfurt karşısında 10 dakikada dağıldı! 2

45+2’de ceza sahası içinde Burkardt’ın çevirdiği topta topla buluşan Can Uzun, topla güzel döndü ve sert bir vuruşla ağları havalandırdı. A Milli futbolcumuz Can Uzun, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Galatasaray'a attı.

DEVRE SONUNDA 3 GELDİ!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi nde Frankfurt karşısında 10 dakikada dağıldı! 3

Ev sahibi Frankurt taç çizgisine yakın bir bölgeden serbest vuruş kullandı. Yapılan ortaya kafasını sürten Burkardt topu ağlara gönderdi. Gol’de ofsayt ihtimali için kısa bir süre kontrol yapılsa da gol geçerli sayıldı ve durum 3-1 oldu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
22:00 63'
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
3 - 1
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi!
Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu'na gönderme!Yunus Akgün'den Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sonrası Kerem Aktürkoğlu'na gönderme!
Anahtar Kelimeler:
Eintracht Frankfurt Yunus Akgün galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.