Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt karşısında 10 dakikada dağıldı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’in ilk maçında Frankfurt deplasmanında 36.dakikaya 1-0 önde girmesine rağmen ilk yarıyı 3-1 geride kapattı. Sarı kırmızılılar arka arkaya gelen gollere engel olamayınca kalesinde 3 gol arka arkaya gördü.

YUNUS’DAN BÜYÜK HATA!

Maçta dakikalar 37’i gösterirken, ilk golün sahibi Yunus Akgün kaleciye pas vermek isterken top kısa düştü. Araya giren Ritsu Doan Eintracht Frankfurt’a 1-1'i getiren golü attı.

CAN UZUN’UN İLK GOLÜ…

45+2’de ceza sahası içinde Burkardt’ın çevirdiği topta topla buluşan Can Uzun, topla güzel döndü ve sert bir vuruşla ağları havalandırdı. A Milli futbolcumuz Can Uzun, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Galatasaray'a attı.

DEVRE SONUNDA 3 GELDİ!

Ev sahibi Frankurt taç çizgisine yakın bir bölgeden serbest vuruş kullandı. Yapılan ortaya kafasını sürten Burkardt topu ağlara gönderdi. Gol’de ofsayt ihtimali için kısa bir süre kontrol yapılsa da gol geçerli sayıldı ve durum 3-1 oldu.