SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmaması, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Sosyal medyada organize olan Galatasaraylı taraftarlar Dursun Özbek'i çok güçlü bir şekilde istifaya davet etti.

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti.

"SORUN ÇIKARMAYACAĞIZ"

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı 1

Galatasaray'ın Kerem'i transfer etmede öncelik hakkı olduğu için Benfica'ya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyordu. Sarı-kırmızılar, 5 gün beklemesi halinde Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı. Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye sorun çıkarmayacaklarını belirten bir açıklama yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferde öncelik hakkımız var ama..." Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferde öncelik hakkımız var ama..."

GALATASARAY TARAFTARI İSTİFAYA DAVET ETTİ

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı 2

Eray Yazgan'ın bu açıklaması sonrası sosyal medyada organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etti.

REKOR SAYIDA KATILIM VAR

Galatasaray taraftarı #DursunÖzbekistifa etiketini yalnızca 4 dakikada Türkiye gündeminde 1. sıraya soktu.

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı 3

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30 14'
Galatasaray Galatasaray
0 - 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferde öncelik hakkımız var ama..."Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferde öncelik hakkımız var ama..."
Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho hakkında olay yaratan iddia! Portekiz basınına ilk kez konuştuFenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho hakkında olay yaratan iddia! Portekiz basınına ilk kez konuştu
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Kerem Aktürkoğlu istifa galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferde öncelik hakkımız var ama..."

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferde öncelik hakkımız var ama..."

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

Ünlü yayıncı ile çalışanı arasındaki kavga gündem oldu!

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.