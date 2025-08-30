Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti.

"SORUN ÇIKARMAYACAĞIZ"

Galatasaray'ın Kerem'i transfer etmede öncelik hakkı olduğu için Benfica'ya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyordu. Sarı-kırmızılar, 5 gün beklemesi halinde Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı. Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye sorun çıkarmayacaklarını belirten bir açıklama yaptı.

GALATASARAY TARAFTARI İSTİFAYA DAVET ETTİ

Eray Yazgan'ın bu açıklaması sonrası sosyal medyada organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etti.

REKOR SAYIDA KATILIM VAR

Galatasaray taraftarı #DursunÖzbekistifa etiketini yalnızca 4 dakikada Türkiye gündeminde 1. sıraya soktu.