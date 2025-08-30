Galatasaray taraftarı Dursun Özbek'i istifaya davet ediyor! Kerem Aktürkoğlu kararı pahalıya patladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer süreciyle ilgili Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet etti.
Galatasaray'ın Kerem'i transfer etmede öncelik hakkı olduğu için Benfica'ya 5 gün içinde cevap vermesi gerekiyordu. Sarı-kırmızılar, 5 gün beklemesi halinde Fenerbahçe Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nu UEFA Avrupa Ligi listesine yazamayacaktı. Galatasaraylı yönetici Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye sorun çıkarmayacaklarını belirten bir açıklama yaptı.
Eray Yazgan'ın bu açıklaması sonrası sosyal medyada organize olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etti.
Galatasaray taraftarı #DursunÖzbekistifa etiketini yalnızca 4 dakikada Türkiye gündeminde 1. sıraya soktu.
