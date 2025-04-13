Galatasaray taraftarını üzecek Osimhen iddiasını Rıdvan Dilmen duyurdu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın bu sezonki tartışmasız en önemli oyuncusu Osimhen'in takımdan ayrılmasına çok büyük ihtimal veriliyor. Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamayla bu sinyali veren Osimhen taraftarları üzmüştü.

"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAKLAR..."

Geleceğiyle ilgili soru üzerine açıklama yapan Osimhen, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." şeklinde konuştu. Osimhen'in verdiği ayrılık sinyali taraftarları bir hayli üzmüştü.

RIDVAN DİLMEN DE AÇIKLADI!

Galatasaray'ın Osimhen'i alamayacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Ben, Galatasaray’ın konuşulan rakamları Osimhen için bulacağını düşünüyorum ama yeterli olacağını düşünmüyorum. Ona da her Galatasaraylı, her futbolseverin saygı duyacağını düşünüyorum. Muhtemeldir Avrupa’daki en büyük 5-6 kulüpten biri isteyecektir Osimhen’i, belki de istemişlerdir. Şimdi böyle bir teklif gelirse Osimhen’e, o son cümlesi var ya (Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak) temmuz ayında açıklar onu." ifadelerini kullandı.