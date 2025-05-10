Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle döndü! Haftaya Kayserispor maçında şampiyonluk ihtimali artık çok yüksek...

Süper Lig'in 35. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray da 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirerek zirvedeki avantajını da korumanın peşindeydi. Karşılıklı atakların sahne olduğu maçı 2-0'lık skorla Galatasaray kazandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray, kazandığı kornerde topu Abdülkerim Bardakcı ile buluşturdu. Milli stoper attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de 29 hafta sonra gol sevinci yaşadı.

MORATA SKORU BELİRLEDİ

Galatasaray'da skoru Alvaro Morata belirledi. Karşılaşmanın 83. dakikasında sahneye çıkan İspanyol oyuncu takımının 2. golünü kaydetti.

KAYSERİSPOR MAÇINDA BERABERLİK YETECEK

Galatasaray aldığı bu galibiyetin ardından haftaya evinde oynayacağı Kayserispor maçında berabere kalması halinde bile şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

İLK YARIDAKİ MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı

RAMS Park'taki müsabakada oldukça çekişmeli geçmişti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık vermişti.

Galatasaray, müsabakayı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle 4-3 galip tamamlamıştı.

DÖRT GÜN SONRA BU KEZ KUPA FİNALİ

İki takım, bu müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.