Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle döndü! Haftaya Kayserispor maçında şampiyonluk ihtimali artık çok yüksek...

Süper Lig'in 35. haftasındaki dev maçta Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray da 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirerek zirvedeki avantajını da korumanın peşindeydi. Karşılıklı atakların sahne olduğu maçı 2-0'lık skorla Galatasaray kazandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray, kazandığı kornerde topu Abdülkerim Bardakcı ile buluşturdu. Milli stoper attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de 29 hafta sonra gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'da skoru Alvaro Morata belirledi. Karşılaşmanın 83. dakikasında sahneye çıkan İspanyol oyuncu takımının 2. golünü kaydetti.
Galatasaray aldığı bu galibiyetin ardından haftaya evinde oynayacağı Kayserispor maçında berabere kalması halinde bile şampiyonluğunu resmen ilan edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı
RAMS Park'taki müsabakada oldukça çekişmeli geçmişti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık vermişti.
Galatasaray, müsabakayı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle 4-3 galip tamamlamıştı.
İki takım, bu müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum