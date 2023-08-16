Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray Trabzonspor derbisi 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde (Rams Park Stadium) oynanacak. Atilla Karaoğlan internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında merak edilenler...
Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da doğdu.
Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.
Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.
Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yönetmektedir.
Atilla Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.
Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.