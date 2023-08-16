Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray Trabzonspor derbisi 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde (Rams Park Stadium) oynanacak. Atilla Karaoğlan internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında merak edilenler...

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yönetmektedir.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN KARİYERİ

Atilla Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

