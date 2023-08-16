SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında?

16.08.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Deneyimli hakem son dakika haberlerinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray Trabzonspor derbisi 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde (Rams Park Stadium) oynanacak. Atilla Karaoğlan internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte Galatasaray Trabzonspor derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında merak edilenler...

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yönetmektedir.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN KARİYERİ

Atilla Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu!Sezonun ilk derbisinin hakemi belli oldu!
Neymar'ın da Arabistan'a gitmesi sonrası olay yorum! "Sanki bir Netflix dizisi gibi…"Neymar'ın da Arabistan'a gitmesi sonrası olay yorum! "Sanki bir Netflix dizisi gibi…"
G.Saray Rashica'yı böyle unutturacak! Orta sahaya dünya yıldızıG.Saray Rashica'yı böyle unutturacak! Orta sahaya dünya yıldızı
Anahtar Kelimeler:
Hakem Atilla Karaoğlan Trabzonspor son dakika galatasaray atan dakika haberleri ust hakemi maç,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

İki daire karşılığı müteahhitle anlaştı, kabusu yaşadı! Hem arsasından oldu hem de yaşadığı gecekonduya haciz geldi
İki daire karşılığı müteahhitle anlaştı, kabusu yaşadı! Hem arsasından oldu hem de yaşadığı gecekonduya haciz geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.