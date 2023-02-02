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Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Trabzonspor maç bilet satışı ne zaman? Geri sayım başladı

02.02.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Trabzonspor maçı heyecanla beklenirken maç biletleri de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak maçı canlı olarak izlemek isteyen fanatikler, Trabzonspor Galatasaray maç biletinin ne zaman satılacağını araştırıyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Trabzonspor maç bilet satışı ne zaman? Geri sayım başladı

Galatasaray Trabzonspor maçına sayılı günler kaldı. Dev derbi heyecanını stadyumda yaşamak isteyen futbolseverler, Galatasaray Trabzonspor maçının biletlerinin satışa çıkmasını bekliyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Trabzonspor maç bilet satışı ne zaman? İşte detaylar...

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Şubat Pazar günü oynanacak.

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Trabzonspor maç bilet satışı ne zaman? Geri sayım başladı

İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak maç 20.00'da başlayacak.

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Trabzonspor maç bilet satışı ne zaman? Geri sayım başladı

Maç, Bein Sports, kanalından şifreli olarak izlenecek.

Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Trabzonspor maç bilet satışı ne zaman? Geri sayım başladı

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray - Trabzonspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin 2 Şubat'ta satışa sunulması bekleniyor.

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