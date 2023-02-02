Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Trabzonspor maç bilet satışı ne zaman? Geri sayım başladı

Galatasaray Trabzonspor maçına sayılı günler kaldı. Dev derbi heyecanını stadyumda yaşamak isteyen futbolseverler, Galatasaray Trabzonspor maçının biletlerinin satışa çıkmasını bekliyor. Peki Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Trabzonspor maç bilet satışı ne zaman? İşte detaylar...
Galatasaray - Trabzonspor maçı 5 Şubat Pazar günü oynanacak.
İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak maç 20.00'da başlayacak.
Maç, Bein Sports, kanalından şifreli olarak izlenecek.
Galatasaray - Trabzonspor maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin 2 Şubat'ta satışa sunulması bekleniyor.