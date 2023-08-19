GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar ile bordo-mavililer arasında oynanan karşılaşmalarda Cimbom'un 60'a 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Hafif sakatlığı bulunan Zaha'nın karşılaşmada yer almaması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı. Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Galatasaray Trabzonspor maçının canlı saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı bugün (19 Ağustos 2023 Cumartesi) saat 21.45'te başlayacak.

Maç, RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor muhtemel 11'i: Uğurcan, Larsen, Benkovic (Baniya), Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut, Gomez

135 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

Sarı-kırmızılı ekip ile bordo-mavililer bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 135 kez karşılaştı.

Galatasaray bahsi geçen karşılaşmalarda 60 kez sahadan üstünlükle ayrılmayı başardı. Trabzonspor ise 44 defa rakibini yendi. 31 karşılaşma ise eşitlikle bitti. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 176, Trabzonspor ise 152 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle biterken, İstanbul'daki maçı ise Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

SÜPER LİG'DE 101. KARŞILAŞMA

Galatasaray, Süper Lig'de oynanan 100 maçta 43 defa 3 puan sevinci yaşadı. Trabzonspor ise 32 defa sahadan galibiyetle ayrılmayu başardı.

25 maçta ise eşitlikle sona erdi. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR SON 10 KARŞILAŞMADA 3'ER KEZ KAZANDI

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. Geride kalan 10 müsabakada 4 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Galatasaray 3 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor da 3 kez kazanan taraf oldu.