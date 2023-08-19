SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

19.08.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. 2023-2024 Süper Lig’inin 2. haftasında oynanacak olan sezonun ilk büyük karşılaşması için nefesler tutuldu. İki takım, 136. kez karşı kozlarını paylaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri Nenad Bjelica'nın ekibini yenip sahadan üstünlükle ayrışmayı hedefliyor. Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılılar ile bordo-mavililer arasında oynanan karşılaşmalarda Cimbom'un 60'a 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Hafif sakatlığı bulunan Zaha'nın karşılaşmada yer almaması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı. Galatasaray Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Galatasaray Trabzonspor maçının canlı saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Trabzonspor maçı bugün (19 Ağustos 2023 Cumartesi) saat 21.45'te başlayacak.

Maç, RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Trabzonspor maçı beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor muhtemel 11'i: Uğurcan, Larsen, Benkovic (Baniya), Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut, Gomez

135 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

Sarı-kırmızılı ekip ile bordo-mavililer bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 135 kez karşılaştı.

Galatasaray bahsi geçen karşılaşmalarda 60 kez sahadan üstünlükle ayrılmayı başardı. Trabzonspor ise 44 defa rakibini yendi. 31 karşılaşma ise eşitlikle bitti. Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 176, Trabzonspor ise 152 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle biterken, İstanbul'daki maçı ise Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

SÜPER LİG'DE 101. KARŞILAŞMA

Galatasaray, Süper Lig'de oynanan 100 maçta 43 defa 3 puan sevinci yaşadı. Trabzonspor ise 32 defa sahadan galibiyetle ayrılmayu başardı.

25 maçta ise eşitlikle sona erdi. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR SON 10 KARŞILAŞMADA 3'ER KEZ KAZANDI

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. Geride kalan 10 müsabakada 4 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Galatasaray 3 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor da 3 kez kazanan taraf oldu.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray inkar etti, Fenerbahçe alıyor!Galatasaray inkar etti, Fenerbahçe alıyor!
Türkiye'nin başına talih kuşu konuyor!Türkiye'nin başına talih kuşu konuyor!
Zehra Güneş'in videosu görenleri hayrete düşürdü!Zehra Güneş'in videosu görenleri hayrete düşürdü!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray trabzonspor maçı ne zaman galatasray galatasaray maçı yayınlanacak süper li hakemi iyet yapılan açıklama maç,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı
Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.