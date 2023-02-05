Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı nereden canlı izlenir? Dev derbi için heyecan dorukta

Galatasaray Trabzonspor derbisi için heyecan dorukta.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç, Nef Stadyumu’nda oynanacak. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı nereden canlı izlenir? İşte detaylar...
Galatasaray Trabzonspor maçı bugün (5 Şubat 2023 Pazar) gerçekleşecek.
Maç, saat 19.00'da başlayacak.
Galatasaray Trabzonspor maçı Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Kerem, Yunus, Olivieira, Torreira, Mertens, Icardi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Marc Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, A. Ömür, Bardhi, Djaniny, Gomez