Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı nereden canlı izlenir? Dev derbi için heyecan dorukta

Galatasaray Trabzonspor derbisi için heyecan dorukta.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç, Nef Stadyumu’nda oynanacak. Peki Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Trabzonspor maçı nereden canlı izlenir? İşte detaylar...

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Trabzonspor maçı bugün (5 Şubat 2023 Pazar) gerçekleşecek.

Maç, saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Galatasaray Trabzonspor maçı Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Kerem, Yunus, Olivieira, Torreira, Mertens, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Marc Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, A. Ömür, Bardhi, Djaniny, Gomez

