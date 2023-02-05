Galatasaray Trabzonspor maçına saatler kala ayrılık kararı! Teklif kabul edildi, kadrodan çıkartılıyor...

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray ile bu akşam karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE’den gelen transfer teklifini kabul etti. Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan ancak beklenen performansı veremeyen Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah’a kiralık olarak gönderiliyor.

MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARTILIYOR

Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleyen forvetin yaşanan sürpriz gelişme karşısında maç kadrosundan çıkarılacağı öğrenildi. Bu sezon bordo-mavili forma altında 27 maça çıkan Djaniny, 2 asist yaptı.

ISLIKLANDI, İPLERİ ATTI!

Antalyaspor karşılaşmasında oyundan çıkarken yoğun bir şekilde ıslıklanan yıldız oyuncu ayrılık talebini yönetime iletmişti. Bu olay sonrası bordo-mavililer, Al Sharjah ile anlaşma sağladı.

