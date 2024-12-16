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Galatasaray-Trabzonspor maçında sosyal medyada infial yaratan gol kararı! Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 22:34
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Süper Lig'de 16. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 mağlup kapatan Bordo - mavililer, ikinci yarıda 4 dakika içerisinde bulduğu 2 golle skoru 3-2'ye getirdi. Karadeniz ekibinin 3. golünden önce yaşananlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Galatasaray-Trabzonspor maçında sosyal medyada infial yaratan gol kararı! Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

TRABZONSPOR 4 DAKİKADA DÖNDÜ!

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Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 51. ve 55. dakikalarda bulduğu gollerle skoru bir anda 3-2'ye getirdi.

TARTIŞMALARA İMZA ATTI

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Ozan Tufan'ın kaydettiği gol öncesi sol kanattan çizgiye inen Eren Elmalı'nın topu içerden mi dışarıdan mı çevirdiği kısa süre içerisinde sosyal medyaya damgasını vurdu. Golden sonra VAR'ı dinleyen hakem Kadir Sağlam, golü geçerli kıldı.

"YAZIKLAR OLSUN"

ahmet-cakar

Mücadeleyi anbean değerlendiren spor yorumcusu Ahmet Çakar, “Golden sonra 3 dakika geçti, hala topun net bir şekilde sıfırdan görünümü yok. Yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 3
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor galatasaray
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