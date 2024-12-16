Galatasaray-Trabzonspor maçında sosyal medyada infial yaratan gol kararı! Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 51. ve 55. dakikalarda bulduğu gollerle skoru bir anda 3-2'ye getirdi.
Ozan Tufan'ın kaydettiği gol öncesi sol kanattan çizgiye inen Eren Elmalı'nın topu içerden mi dışarıdan mı çevirdiği kısa süre içerisinde sosyal medyaya damgasını vurdu. Golden sonra VAR'ı dinleyen hakem Kadir Sağlam, golü geçerli kıldı.
Mücadeleyi anbean değerlendiren spor yorumcusu Ahmet Çakar, “Golden sonra 3 dakika geçti, hala topun net bir şekilde sıfırdan görünümü yok. Yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.
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