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Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli ve kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi!

19.08.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2023-2024 Süper Lig’inin 2. haftasında oynanacak Galatasaray Trabzonspor maçı sezonun ilk büyük karşılaşması olacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki, Atilla Karaoğlan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın hayatı ve biyografisi...

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceğiGalatasaray Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan Galatasaray Trabzonspor maçı için geri sayım devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ile bordo-mavililer arasında oynanan karşılaşmalarda Cimbom'un 60'a 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Hafif sakatlığı bulunan Zaha'nın karşılaşmada yer almaması bekleniyor. Rams Park'ta oynanacak maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı. Birçok kişi internette Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan hakkında araştırma yapıyor. İşte Atilla Karaoğlan hakkında merak edilenler...

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yönetmektedir.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN'IN KARİYERİ

Atilla Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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