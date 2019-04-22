Galatasaray U10 takımı, Fenerbahçe U9 takımına tribünde destek verdi

Belçika'da düzenlenen 'Brüksel Avrupa Futbol Kupası' turnuvasında Fenerbahçe U9 takımına saha kenarından büyük bir sürpriz geldi.
Maçı kenardan takip eden Galatasaray U10 takımı oyuncuları, Fenerbahçeli miniklere tezahüratta bulunarak tribüne çağırdılar.
Galatasaraylı minikler, Fenerbahçeli minikleri maç boyunca tezahüratlarla desteklerken ortaya renkli görüntüler çıktı. Fenerbahçe U9 takımı turnuvaya grup etabında veda etse de geriye renkli görüntüler kaldı.
BARCELONA'DAN DESTEK
Barcelona Kulübü'nün Türkçe Twitter hesabı da, Galatasaraylı miniklerin Fenerbahçe'ye olan desteğine kayıtsız kalmadı.
Katalan ekibi, #FairPlay etiketiyle Galatasaraylı futbolcuları tebrik etti.
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