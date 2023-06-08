Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı! Yıldız oyuncunun maaşı bile belli oldu...

Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır, Galatasaray ile her konuda anlaşmaya vardı.
Adı Galatasaray ile anılan kaleci Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştı. Galatasaray ile görüşme yaptığı için kafasının karışık olduğu iddia edilen Uğurcan'ın anlaşma sağladığı öğrenildi.
Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Uğurcan'a 30-35 milyon liralık maaş teklifi yaptığı ve Uğurcan'ın da bu teklifi kabul ettiği yazıldı.
Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Taylan Antalyalı + Mostafa Mohamed + 4 M€ teklif etti. Trabzonspor ile ufak pürüzlerin kaldığı ve anlaşma aşamasına gelindiği ifade edildi.