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Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı! Yıldız oyuncunun maaşı bile belli oldu...

08.06.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardı. Önümüzdeki sezon kalesini Türk bir oyuncuya emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan ayrılmaya sıcak bakan Uğurcan Çakır ile el sıkıştı. Maaş konusunda fikir birliğine varan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile de son aşamaya geldi.

Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı! Yıldız oyuncunun maaşı bile belli oldu...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi kaleciler listesine şimdiden giren Uğurcan Çakır, Galatasaray ile her konuda anlaşmaya vardı.

MAÇ KADROSUNA ALINMAMIŞTI

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Adı Galatasaray ile anılan kaleci Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmamıştı. Galatasaray ile görüşme yaptığı için kafasının karışık olduğu iddia edilen Uğurcan'ın anlaşma sağladığı öğrenildi.

MAAŞI BELLİ OLDU

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Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Uğurcan'a 30-35 milyon liralık maaş teklifi yaptığı ve Uğurcan'ın da bu teklifi kabul ettiği yazıldı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

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Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a Taylan Antalyalı + Mostafa Mohamed + 4 M€ teklif etti. Trabzonspor ile ufak pürüzlerin kaldığı ve anlaşma aşamasına gelindiği ifade edildi.


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