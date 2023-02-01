Galatasaray Ümraniyespor maçının yıldızı Mauro Icardi'den maç sonu 'Aşkın olayım' şarkısı açıklaması!

Ligin 22. haftasında gol düellosu şeklinde geçen Ümraniyespor maçında 2 kez geriye düşen Galatasaray karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başarırken, attığı 2 golle galibiyette büyük katkısı bulunan Mauro Icardi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. ""İlk yarı daha zordu. Çok şans kaçırdık. Kazandığımız için çok mutluyuz." diyen Arjantinli golcü, "Kazanmaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PANENKA VURUŞU...

Karşılaşmada kullandığı penaltı vuruşunda panenka vuruşu yapan Icardi bu tercihiyle ilgili olarak, "Aslında penaltılarımı sürekli değiştiriyorum. Son maçta daha güç odaklı bir penaltı kullanmıştım ama bu maçta daha farklı bir stil denemek istedim." dedi.

"ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Performansı ve golleriyle ilgili açıklama yapan Arjantinli yıldız "Bir forvetin görevi gol atmaktır. Takım, oyunu kurduktan sonra bana golü atmak düşüyor. Biraz da şanslı olduğumu düşünüyorum, golleri atıyorum." dedi.

'AŞKIN OLAYIM' ŞARKISI...

Attığı goller sonrası statta çalan şarkı ile ilgili olarak kendisine yöneltilen "Aşkını olayım şarkısını dinliyor musun?" sorusunu yanıtlayan Icardi "Aşkın Olayım şarkısını gollerimden sonra duyuyordum, şarkıyı dinlemeyi seviyorum. Şarkıyı takımla, taraftarımla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor." açıklamasını yaptı.

