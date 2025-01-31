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Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe beraberlik alabildi! Bu sonuçlar sonrası ülke puanında işler değişti... İşte yeni tablo!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2025 10:05
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Avrupa'da haftayı Fenerbahçe beraberlikle, Galatasaray ve Beşiktaş ise yenilgiyle tamamladı. Alınan sonuçlar sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur atlamasıyla birlikte bonus puanlar da eklendi. Türkiye, bu sonuçların ardından ülke puanını artırdı ve UEFA ülke puanında yerini muhafaza etti. İşte detaylar...

Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe beraberlik alabildi! Bu sonuçlar sonrası ülke puanında işler değişti... İşte yeni tablo!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftası tamamlanırken temsilcilerimizden Galatasaray ile Fenerbahçe, play-off biletini kaptı. Beşiktaş ise organizasyondan elendi.

CİMBOM İLK KEZ MAĞLUP

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini Ajax deplasmanında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibiyle oynadıkları maçı 2-1 kaybetti.

Bu sonuçla Galatasaray, doğrudan son 16 turuna yükselememe riskiyle karşılaştı. Şimdi sarı-kırmızılılar play-off etabında mücadele verecek.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland deplasmanına konuk oldu. Maçta geriye düşmesine rağmen öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, bu avantajı koruyamadı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve Fenerbahçe, bu sonuçla play-off'a yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TAN VEDA

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Beşiktaş ise, Twente deplasmanında mücadele etti. Siyah-beyazlılar, maçı 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

TEK KATKI FENERBAHÇE'DEN

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Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. 3 temsilcimizin mücadele ettiği haftada yalnızca Fenerbahçe aldığı beraberlik ile UEFA ülke puanına bu hafta katkı yaptı.

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

1- İngiltere 106.624

2- İtalya: 92. 668

3- İspanya: 87.739

4- Almanya: 82.581

5- Fransa: 69.093

6- Hollanda: 63.816

7- Portekiz: 60.766

8- Belçika: 54.350

9- Çekya 43.300

10- TÜRKİYE 42.500

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UEFA Avrupa Ligi son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray ülke puanı
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