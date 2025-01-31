Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe beraberlik alabildi! Bu sonuçlar sonrası ülke puanında işler değişti... İşte yeni tablo!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftası tamamlanırken temsilcilerimizden Galatasaray ile Fenerbahçe, play-off biletini kaptı. Beşiktaş ise organizasyondan elendi.

CİMBOM İLK KEZ MAĞLUP

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini Ajax deplasmanında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibiyle oynadıkları maçı 2-1 kaybetti.

Bu sonuçla Galatasaray, doğrudan son 16 turuna yükselememe riskiyle karşılaştı. Şimdi sarı-kırmızılılar play-off etabında mücadele verecek.

FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland deplasmanına konuk oldu. Maçta geriye düşmesine rağmen öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, bu avantajı koruyamadı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve Fenerbahçe, bu sonuçla play-off'a yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TAN VEDA

Beşiktaş ise, Twente deplasmanında mücadele etti. Siyah-beyazlılar, maçı 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

TEK KATKI FENERBAHÇE'DEN

Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. 3 temsilcimizin mücadele ettiği haftada yalnızca Fenerbahçe aldığı beraberlik ile UEFA ülke puanına bu hafta katkı yaptı.

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

1- İngiltere 106.624

2- İtalya: 92. 668

3- İspanya: 87.739

4- Almanya: 82.581

5- Fransa: 69.093

6- Hollanda: 63.816

7- Portekiz: 60.766

8- Belçika: 54.350

9- Çekya 43.300

10- TÜRKİYE 42.500