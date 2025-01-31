Galatasaray ve Beşiktaş kaybetti, Fenerbahçe beraberlik alabildi! Bu sonuçlar sonrası ülke puanında işler değişti... İşte yeni tablo!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftası tamamlanırken temsilcilerimizden Galatasaray ile Fenerbahçe, play-off biletini kaptı. Beşiktaş ise organizasyondan elendi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini Ajax deplasmanında yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekibiyle oynadıkları maçı 2-1 kaybetti.
Bu sonuçla Galatasaray, doğrudan son 16 turuna yükselememe riskiyle karşılaştı. Şimdi sarı-kırmızılılar play-off etabında mücadele verecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Midtjylland deplasmanına konuk oldu. Maçta geriye düşmesine rağmen öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, bu avantajı koruyamadı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve Fenerbahçe, bu sonuçla play-off'a yükseldi.
Beşiktaş ise, Twente deplasmanında mücadele etti. Siyah-beyazlılar, maçı 1-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum netlik kazandı. 3 temsilcimizin mücadele ettiği haftada yalnızca Fenerbahçe aldığı beraberlik ile UEFA ülke puanına bu hafta katkı yaptı.
1- İngiltere 106.624
2- İtalya: 92. 668
3- İspanya: 87.739
4- Almanya: 82.581
5- Fransa: 69.093
6- Hollanda: 63.816
7- Portekiz: 60.766
8- Belçika: 54.350
9- Çekya 43.300
10- TÜRKİYE 42.500
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