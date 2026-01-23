Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde! Trabzonspor'un genç yıldızı Oulai için rekor teklif

Süper Lig'in yeni genç yeteneği Christ Inao Oulai yeteneğiyle Avrupa'nın önde gelen takımlarını peşine takarken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgisine sahip oldu. Trabzonspor'un Fildişili orta saha oyuncusu gösterdiği performans ve geleceğe yönelik vaat ettikleriyle büyük önem kazandı.

GALATASARAY'DAN 25 MİLYON EURO!

Sarı-kırmızılıların, ilk etapta 20 milyon euro + Ahmed Kutucu ile bordo-mavililerin kapısını çaldığı fakat teklifin Trabzonspor tarafından reddedildiği öğrenilirken, sarı-kırmızılı camianın 25 milyon Euro bonservis bedeli + Ahmed Kutucu’nun bonservisini içeren yeni bir paket üzerinde çalıştığı belirtildi. Bordo-mavili kulübün, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha için 40 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

ÖNCELİK OULAI! AKSİ DURUMDA ONYEDIKA HAZIR...

Öte yandan Oulai transferi birçok denklemi netleştirecek. Galatasaray şu an 10 yabancıya sahip; Noa Lang ile sayı 11 oldu ve 23 yaş üstü için tek kontenjan kaldı. Oulai alınırsa o kontanjan için uygun bir isim. Eğer Oulai olmazsa, Galatasaray transferin son günlerinde Onyedika için 14-15 milyon euro bandına yönelebilir.

DÜNYA DEVLERİ TALİP OLDU...

Gazeetci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardıklarına göre; "Trabzonspor, Oulai için 50 milyon Euro net ya da 40 milyon Euro + Ahmed Kutucu'yu istiyorlar. Oulai ile ilgili 3 farklı takımla daha görüşme var. Chelsea, PSG ve PSV."

MANCHESTER UNITED, CHELSEA, PSG...

Transfermarket'ın güncel transfer söylentilerinde Trabzonspor forması giyen Christ Inao Oulai için Avrupa’nın önde gelen kulüpleri devrede. Oulai için Galatasaray, yüzde 40’lık oranla transferde öne çıkan ekiplerden biri konumunda. PSV Eindhoven yüzde 36 ile yarışın içinde kalırken, Chelsea yüzde 64’lük oranla en güçlü aday olarak dikkat çekiyor. Manchester United, Bayern Münih ve Manchester City cephesinde ise ihtimallerin düşüş göstermesi öne çıkan bir diğer detay oldu. Paris Saint-Germain içinse belirsizlik sürerken, Christ Inao Oulai’nin geleceğiyle ilgili net tablo henüz oluşmadı.

FENERBHAÇE'DEN NAZİRE! TAM 30 MİLYON EURO...

Galatasaray’ın teklifinin hemen ardından Fenerbahçe de harekete geçti. Gazeteci Ersin Düzen’in Now tv ekranlarında belirtiği üzere; sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile temasa geçerek teklifini 30 milyon Euro seviyesine çıkardı. Fenerbahçe’nin bu nakit operasyonuyla transferde bir adım öne geçmeye çalıştığı belirtiliyor.