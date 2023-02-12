SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi maçla tamamlayacak

Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi maçla tamamlayacak

12.02.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından Hatayspor ile Gaziantep FK, ligden çekilme taleplerini TFF'ye iletmişti. Federasyon, iki kulübün de isteğini onayladı ve takımların bu sezon oynanacak tüm maçlarda hükmen yenik sayılacağını açıkladı. Öte yandan iki takımın da gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edeceği duyuruldu. Bu karar sonrasında Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray - Fenerbahçe maçının oynanacağı ortaya çıktı.

Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi maçla tamamlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini açıklamıştı. Bu sonuçla, sezonun son haftasında oynanacak Hatayspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadeleleri oynanmayacak.

SON HAFTA DERBİ

2023-01-08T161310Z_1668927446_UP1EJ18191VEF_RTRMADP_3_SOCCER-TURKEY-FEN-GAL (Large)

Böylelikle Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 37. haftasında son maçlarına derbiyle çıkacak.

ALINAN SKORLAR GEÇERLİ OLACAK

AA-20230108-29941623-29941619-FENERBAHCE_GALATASARAY (Large)

Öte yandan iki takımın şu ana kadar oynadığı maçlarda alınan skorlar geçerli sayılacak. Deprem sonrasında oynanacak mücadelelerde ise iki takım hükmen 3-0 mağlup sayılacak.

SONUÇLAR

Bu arada ligin zirvesindeki ilk 4 takımın Hatayspor ve Gaziantep FK ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Hatayspor: 4-0
Galatasaray - Gaziantep FK: 2-1

Fenerbahçe - Hatayspor: 4-0
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-2

Gaziantep FK - Başakşehir: 1-1
Hatayspor - Başakşehir: 3-3

Hatayspor - Beşiktaş: 2-1
Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF, ligden çekilen takımların yabancı oyuncularının transferi için kararını verdi!TFF, ligden çekilen takımların yabancı oyuncularının transferi için kararını verdi!
Galatasaray'dan Volkan Demirel'e anlamlı çağrı!Galatasaray'dan Volkan Demirel'e anlamlı çağrı!
TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!
Anahtar Kelimeler:
deprem Spor Toto Süper Lig Kahramanmaraş Derbi fenerbahçe galatasaray spor toto türkiye futbol federasyonu fk spor tot süper li spor to maçın başakşehi kulübün

En Çok Okunan Haberler

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?

'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...

Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

TFF, ligden çekilme kararlarını onayladı!

TFF, ligden çekilme kararlarını onayladı!

TFF, ligden çekilen takımların yabancı oyuncularının transferi için kararını verdi!

TFF, ligden çekilen takımların yabancı oyuncularının transferi için kararını verdi!

Gomis'in hamlesi alkış topluyor! ''Artık yeğenim...''

Gomis'in hamlesi alkış topluyor! ''Artık yeğenim...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.