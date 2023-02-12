Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu derbi maçla tamamlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilme taleplerinin kabul edildiğini açıklamıştı. Bu sonuçla, sezonun son haftasında oynanacak Hatayspor - Galatasaray ve Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadeleleri oynanmayacak.

SON HAFTA DERBİ

Böylelikle Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'in 37. haftasında son maçlarına derbiyle çıkacak.

ALINAN SKORLAR GEÇERLİ OLACAK

Öte yandan iki takımın şu ana kadar oynadığı maçlarda alınan skorlar geçerli sayılacak. Deprem sonrasında oynanacak mücadelelerde ise iki takım hükmen 3-0 mağlup sayılacak.

SONUÇLAR

Bu arada ligin zirvesindeki ilk 4 takımın Hatayspor ve Gaziantep FK ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - Hatayspor: 4-0

Galatasaray - Gaziantep FK: 2-1

Fenerbahçe - Hatayspor: 4-0

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-2

Gaziantep FK - Başakşehir: 1-1

Hatayspor - Başakşehir: 3-3

Hatayspor - Beşiktaş: 2-1

Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1

