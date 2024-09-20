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Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK’ya sevk edildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.09.2024 21:32
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Galatasaray ve Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK’ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. PFDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği’nce 20.09.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1 - Galatasaray Kulübü’nün 17.09.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
2 - Trabzonspor Kulübü’nün 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
3 - Kayserispor Kulübü antrenörü Burak Yılmaz’ın 19.09.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ’hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 20.09.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

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Trabzonspor Trabzon PFDK galatasaray
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