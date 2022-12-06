SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray - Villarreal maçına Miguel Crespo damgası! Coquelin'in gol sevinci olay oldu...

Galatasaray - Villarreal maçına Miguel Crespo damgası! Coquelin'in gol sevinci olay oldu...

06.12.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberleri: FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray ile İspanya La Liga ekibi Villarreal hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, maçın ilk yarısında 4-1 geriye düştü. Villarreal'in ikinci golünü kaydeden Coquelin, gol sevinciyle maça damgasını vurdu. İşte detaylar...

Galatasaray - Villarreal maçına Miguel Crespo damgası! Coquelin'in gol sevinci olay oldu...

Spor haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray, formda kalmak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı - kırmızılılar, hazırlık maçında İspanya La Liga temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Maçın 27. dakikasında yaşanan bir an dikkat çekti.

GOL SEVİNCİ DAMGA VURDU

AA-20221206-29663329-29663328-GALATASARAY_VILLARREAL

Villarreal, karşılaşmanın 27. dakikasında Francis Coquelin'in golüyle 2-0'lık üstünlük yakaladı. Fransız orta saha oyuncusu, attığı golün ardından sevinciyle geceye damgasını vurdu.

MIGUEL CRESPO'YU HATIRLATTI

FjT-Dp2XEAIfSwj

İki elinin parmaklarıyla kulaklarını kapatan Coquelin, akıllara Fenerbahçeli Miguel Crespo'yu getirdi.

GEÇEN SEZON YAPMIŞTI

20211121_2_50974706_70879421 (Large)

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında sarı - lacivertlilere 2-1'lik üstünlüğü getiren golü kaydeden Miguel Crespo, sevincini iki parmağıyla kulaklarını kapatarak yapmıştı ve bu hareket sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Coquelin'in de aynı sevinci yapması Fenerbahçeli taraftarların beğenisini toplarken, sarı - kırmızılı taraftarlardan tepki çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, dostluk maçında bir ilki yaşadı!Galatasaray, dostluk maçında bir ilki yaşadı!
Formayı giydirdiler! İşte Ronaldo'nun yeni takımı... Formayı giydirdiler! İşte Ronaldo'nun yeni takımı...
Dünya Kupası'nda Messi'ye darbe saha dışından geldi!Dünya Kupası'nda Messi'ye darbe saha dışından geldi!
Anahtar Kelimeler:
Miguel Crespo fenerbahçe galatasaray gol hazırlık maçı villarreal crespo gol sevinci spor FIFA Dünya Kupası spor toto spor tot süper li spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis fena karıştı! Hüseyin Örs yoğun bakıma kaldırıldı

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

G.Saray yıldız oyuncuya imzayı attırdı! 4 yıllık sözleşme...

G.Saray yıldız oyuncuya imzayı attırdı! 4 yıllık sözleşme...

'Ne yapmak istiyorsun?' Galatasaray'da kriz...

'Ne yapmak istiyorsun?' Galatasaray'da kriz...

KAP bildirimi geldi! G.Saray imzayı attırdı...

KAP bildirimi geldi! G.Saray imzayı attırdı...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuydu! Son hali şaşırttı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuydu! Son hali şaşırttı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.