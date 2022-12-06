Galatasaray - Villarreal maçına Miguel Crespo damgası! Coquelin'in gol sevinci olay oldu...

Spor haberleri: FIFA Dünya Kupası arasına Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada giren Galatasaray, formda kalmak için çalışmalarına devam ediyor. Sarı - kırmızılılar, hazırlık maçında İspanya La Liga temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Maçın 27. dakikasında yaşanan bir an dikkat çekti.

GOL SEVİNCİ DAMGA VURDU

Villarreal, karşılaşmanın 27. dakikasında Francis Coquelin'in golüyle 2-0'lık üstünlük yakaladı. Fransız orta saha oyuncusu, attığı golün ardından sevinciyle geceye damgasını vurdu.

MIGUEL CRESPO'YU HATIRLATTI

İki elinin parmaklarıyla kulaklarını kapatan Coquelin, akıllara Fenerbahçeli Miguel Crespo'yu getirdi.

GEÇEN SEZON YAPMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında sarı - lacivertlilere 2-1'lik üstünlüğü getiren golü kaydeden Miguel Crespo, sevincini iki parmağıyla kulaklarını kapatarak yapmıştı ve bu hareket sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

Coquelin'in de aynı sevinci yapması Fenerbahçeli taraftarların beğenisini toplarken, sarı - kırmızılı taraftarlardan tepki çekti.

