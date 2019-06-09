Mynet Trend

Galatasaray, Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 09.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

Galatasaray, eski futbolcusu Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı ve, "İyi ki doğdun Wesley Sniper" mesajını paylaştı.

Galatasaray, Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı

Galatasaray, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in doğum gününü unuttu. Kulübün sosyal medya hesabından Sneijder'in fotoğrafı ile yapılan paylaşımda, 'İyi ki doğdun Wesley Sniper' notunu ekledi.

193

35 yaşına giren Hollandalı futbolcu, Galatasaray'da 2013 ile 2017 yılları arasında forma giydi ve çıktığı 175 müsabakada 46 kez rakip fileleri havalandırırken, 44 de asist yaptı.
Sneijder, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcunun kariyerinde Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor.


Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte... Şoke eden anlar! Metrelerce yükseklikte...
Hasan Ali ve Manchester United bombasıHasan Ali ve Manchester United bombası
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımıAcun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Wesley Sneijder spor toto süper lig

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Hasan Ali ve Manchester United bombası

Hasan Ali ve Manchester United bombası

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa maçına damga vuran Hasan Ali Kaldırım, sosyal medyayı salladı

Hasan Ali ve Manchester United bombası

Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Emre Mor'dan Türkiye-Fransa maçı sırasında çıldırtan paylaşım

Milli futbolcudan çıldırtan paylaşım

Ünlü futbolcudan canlı yayında kadın muhabire öpücük

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

Sosyal medyada Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe iddiası

Gomis'ten flaş mesaj! Fenerbahçe...

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Mesut Özil paylaşımı

F.Bahçe taraftarını heyecanlandıran gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.