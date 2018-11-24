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Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'den penaltı tepkisi!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
SPOR  | 24.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

Galatasaray-Konyaspor maçındaki penaltı pozisyonunun kahramanlarından biri olan Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'den sert bir paylaşım geldi.

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'den penaltı tepkisi!

Galatasaray-Konyaspor maçının ardından Serdar Aziz cephesinden penaltı için tepki geldi.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz'in müdahalesi sonrası Konyaspor'un penaltı kazanmasınıo eleştiren milli oyuncunun eşi Tuğçe Aziz, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Pozisyonun videosunu paylaşan Tuğçe Aziz, "Bu görüntüler VAR'da da var" ifadelerini kullandı.

Tuğçe Aziz diğer paylaşımında ise "Bugün yaşanılan haksızlığa sessiz kalamayacağım. Bu haksızlığı tüm Galatasaray ilesine ve takımın emeklerine karşı yapılmış olarak görmekteyim. VAR sistemi kurulduğundan bu yana zannediyorum ki dünyadaki en büyük fiyaskosu bugün gerçekleşti. Maçın en güzel hareketini katlettiler. YAZIK!" şeklinde sistem etti.

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