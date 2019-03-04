Galaxy A40’ın Avrupa fiyatı ortaya çıktı

Uzun yıllar giriş ve orta seviyede karmaşık yapılandırmaya sahip olan Samsung, son birkaç yıldır dikiş tutturmuş gibi gözüküyordu. Ancak durum değişiyor. Özellikle Galaxy A ailesini kullanıcılara sevdirmeyi başaran Güney Koreli şirket, fiyat/performans anlamında iddialı olan Çinli modellere bu segmenti kaptırmak üzere. Dolayısıyla strateji ve ufak bir isimlendirme değişikliği ile 2019’da iddiasını korumak istiyor.

Galaxy A40 dördüncü model olacak

Geçtiğimiz ay giriş/orta seviye Galaxy A10, A30 ve A50’yi tanıtılmıştı. Raporlara göre sıradaki cihaz A40 olacak. Exynos 7904 veya Exynos 7885 çipsetiyle beraber gelmesi beklenen model, Galaxy A30’dan bir gömlek üstte yer alacak.

MySmartPrice’ın raporuna göre A40’ın kısa süre içerisinde 249 euro‘dan Avrupa’da satışa çıkması bekleniyor. Lansman veya satış tarihi konusunda netleşmiş bir bilgi yok.

İlk aşamada Avrupa pazarında gövde gösterecek olan cihazın pek çok özelliği gizemini koruyor. Yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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