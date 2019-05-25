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Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi bugün yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 25.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Samsung’un geçtiğimiz yılın sonuna doğru tanıttığı Galaxy A8s modeli kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Güney Koreli teknoloji devi bugün nihayet beklenen Android 9.0 Pie güncellemesini yayınladı. Güncellemenin detaylarına geçmeden önce gelin telefonun özelliklerine bir göz atalım.

Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi bugün yayınlandı

Galaxy A8s 6.4 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 piksel çözünürlüklü 19.5:9oranlı Super AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 710 yonga setinden alan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘e sahip varyasyonları bulunuyor. A8s’in amiral gemisi modellerine göre tek eksiğinin işlemcisinin SD 845 olmadığını söyleyebiliriz.

128 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 24 Megapiksellik ana kamera + 10 Megapiksellik 2x optik zoom yapabilen telefoto kamera + 5 megapiksellik üçücü kamera telefona eşlik ediyor. Cihazın ön bölümünde ise f/2.0 değerine sahip 24 Megapiksellik kamera bulunuyor.

Güncelleme ile cihaza Samsung’un yeni arayüzü olan One UI ekleniyor. Daha akıcı bir deneyim sunan One UI ile birlikte Mayıs ayı Android güvenlik güncellemeleri de sisteme ekleniyor. Kamera ve performans konusunda da iyileştirmeler ile gelen güncelleme şimdilik ilk olarak Çin’de indirime sunuldu. İlerleyen günlerde güncellemenin Avrupa ülkelerine de gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
android samsung

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