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Galaxy Fold için yeni bir çıkış tarihi açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 10.06.2019 09:17 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Samsung, uzun bir süredir geliştirme aşamasında tuttuğu katlanabilir ekranlı modelini kısa süre önce satışa sunma kararı almıştı. Fakat telefon satışa sunulmadan patlak veren problemler, Samsung’un geri adım atmasına neden oldu.

Galaxy Fold için yeni bir çıkış tarihi açıklandı

Galaxy Fold’u test için edinen mecralar, ekranın bir süre sonra katlanma kısmında ölü piksellerin ortaya çıktığını rapor etti. Bunun üzerine harekete geçen Güney Koreli şirket, Galaxy F’in satış tarihini ileri kaydırmıştı.

Sızdırılan son bilgilere göre Samsung katlanabilir ekranlı modelini önümüzdeki Temmuz ayında satışa sunmaya hazırlanıyor.
Güney Kore kaynaklı bir habere göre Samsung’un üst düzey yetkilisi Galaxy Fold çıkış tarihi için Temmuz ayını işaret etti. Aynı haberde resmi duyurunun da kısa bir süre sonra yapılacağı iddia ediliyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatmakta fayda var. Samsung katlanabilir ekranlı modelini Türkiye’de de satışa sunacak. Elbette telefonun fiyatı henüz netlik kazanmış değil. Elbette yaşanan ekran skandallarından sonra Galaxy F’in beklentilerin üzerinde bir satış başarısı sergilemesi beklenmiyor. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Fold galaxy samsung

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