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Galaxy J6 için Android 9 güncellemesi yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 13.04.2019 10:48 | Son Güncelleme

Google Android Pie’ı duyuralı neredeyse 1 sene oldu. Aradan geçen süre zarfında pek çok üretici, bu güncellemeyi cihazları için kullanıma sundu. Fakat Samsung Android Pie konusunda kullanıcıların beklentilerini karşılamada biraz zorlandı.

Galaxy J6 için Android 9 güncellemesi yayınlandı

Orta segmentteki cihazlar bir kenara, üst segment modellerini bile Android 9’a yükseltme konusunda hayli ağır davranan Güney Koreli şirket, bu konudaki çalışmalarına 2019 ile birlikte hız verdi.

Öncelikle şunu belirtelim. Samsung son dönemde tanıttığı tüm üst ve orta segment modellerinin Android 9 ile çalışacağını açıkladı. Yani 2019’da çıkan Samsung cihazlarında bu hususta sorun yok diyebiliriz.

Fakat 2019 öncesinde çıkmış olan pek çok Samsung modeli için hala Android Pie güncellemesi yayınlanmış değil.

Hatırlanacağı üzere son olarak Galaxy J8 için Android 9 güncellemesi kullanıma sunulmuştu. Samsung J8’in ardından şimdi de bir diğer orta segment modeli Galaxy J6 için Android Pie güncellemesini yayınladı.

Galaxy J6 için yayınlanan güncellemenin yaklaşık olarak 1.2GB’lık dosya büyüklüğüne sahip olduğu belirtiliyor. Şimdilik yalnızca Brezilya’daki kullanıcılar için indirmeye sunulan Android Pie güncellemesinin, önümüzdeki haftalarda global olarak yayınlanması bekleniyor.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Galaxy J6 için gelen güncellemenin kodu J600FNXXU3BSD1.

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Anahtar Kelimeler:
Google samsung güncelleme akıllı telefon

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