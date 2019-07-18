Galaxy Note 10 üretimine Japonya’dan büyük darbe!

Son dönemde ülkeler arasında yaşanan ticari gerilimlerden en büyük zararı teknoloji şirketleri gördü. Henüz kimse ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim yüzünden Huawei’nin geçirdiği zor günleri unutmadı. Her ne kadar Huawei kadar olmasa da Samsung da şu aralar sıkıntılı günler geçiriyor. Güney Koreli şirketin sıkıntıda olmasının temel nedeni ise Japonya.

Bu ayın başında Güney Kore ile olan ticari ilişkilerine bir ayar çeken Japonya bazı kimyasalların tedarikine kota koyma kararı almıştı. Bu kadar en çok Güney Kore’nin önde gelen çip üreticisi Samsung’u etkiledi.

Bilindiği üzere Güney Koreli şirket teknoloji sektörünün pek çok alanında faaliyetler yürütüyor. Nitekim bu alanlardan birisi de çip sektörü. Exynos yonga setleriyle önemli bir potansiyele sahip olan Güney Koreli üretici, Japonya’dan temin edilen hidrojen florür gibi teknik malzemelerin yetersizliğinden ötürü üretimi yavaşlatmak zorunda kaldı.

Şirkete yakın isimlerden alınan bilgilere göre, şu anda Exynos üretimi yüzde 10 oranında azalmış durumda. Yetkililer bu durumun Note10 üretimini sekteye uğratmaması için çaba harcıyormuş. Sonuç olarak Note10’un tanıtımına 1 aydan az bir süre kaldı. Bakalım Güney Koreli üretici bu sorunun üstesinden gelebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

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