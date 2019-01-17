Galaxy S10 kılıfları ortaya çıktı

Samsung, Şubat sonunda düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S10 modelleri ile karşımıza çıkacak. Galaxy S10 ailesinin üç üyesi olacak. Bunlar Galaxy S10 E yani Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus. Galaxy S10 ve Galaxy S10 E modelinde tek ön kamera yer alacakken, Galaxy S10+’ta ise çift ön kamera bulunacak.

Her üç modelin arkasında 4 adet kamera yer alacak. Bu kameraların bugün gelen kılıf sızıntısı ile cihazın tam orta bölümüne yatay olarak konumlandırılacağı ortaya çıktı. Ancak henüz bu kameraların kaç Megapiksel çözünürlükte olacağı ve hangi işlevselliğe sahip olacağı bilinmiyor.

Telefonun arka bölümünde parmak izinin yer almadığı görünüyor. Çünkü Samsung, Galaxy S10 modellerinde parmak izi okuyucusunu ekrana entegre edecek.

Güney Koreli firma çok mantıklı bir seçim yaparak 3.5mm kulaklık girişini bu modelde de kaldırmayacak. Adaptör kullanmak istemeyenler için oldukça güzel olan bu hamlenin, Samsung’u diğer firmalardan ayrıştıran bir özellik olmasına neden oluyor.

Son olarak Galaxy S10 modellerinin; Samsung’un yeni nesil yonga seti Exynos 9820‘den ve 6 GB LPDDR5 RAM‘den gücünü alacağını belirtelim..

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