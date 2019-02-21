Galaxy S10 özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm detaylar

Bu cihazlar içerisinde temel olan model ise Galaxy S10. Malum S10E biraz daha düşük bir kalibredeyken, S10+ ise çift ön kamera gibi bazı ekstralara sahip. S10 ise iki cihazın da çıkış noktası olarak görülebilir.

Galaxy S10 özellikleri!



Galaxy S10 ile ilgili teknik detaylara geçmeden önce telefonun tasarımına değinelim. Bilindiği üzere Samsung son iki senedir S serisi modellerinde Infinity Display ismini verdiği özgün tasarım çizgisini kullanıyordu. Fakat kullanıcıların bu tasarım çizgisinden sıkılması, Güney Koreli şirketi yeni bir arayış içerisine soktu.

Çentikli tasarıma karşı mesafesi bilinen Samsung, tahmin edildiği üzere yeni bir tasarım anlayışına yöneldi. Delikli ekran tasarımı ile karşımıza çıkan Güney Koreli şirket Infinity-O tasarımıyla göz kamaştırıyor.

Açıkçası bu tasarım çizgisinin Infinity Display’den çok daha iyi göründüğünü söylemek mümkün. İlk başta ekranda bir kamera deliğinin olması size garip gelebilir. Fakat bu duruma alışmak o kadar da uzun sürmüyor.

Telefonun arka tarafına baktığımızda ise yatay olarak konumlanmış 3’lü kamera modülü ile karşılaşıyoruz. Parmak izi okuyucusu ekran altına taşındığı için kameraların parmak izi ile lekelenmesi gibi bir sorun da yok.