Galaxy S10 özellikleri ve fiyatı hakkındaki tüm detaylar

Bu cihazlar içerisinde temel olan model ise Galaxy S10. Malum S10E biraz daha düşük bir kalibredeyken, S10+ ise çift ön kamera gibi bazı ekstralara sahip. S10 ise iki cihazın da çıkış noktası olarak görülebilir.
Galaxy S10 özellikleri!
Galaxy S10 ile ilgili teknik detaylara geçmeden önce telefonun tasarımına değinelim. Bilindiği üzere Samsung son iki senedir S serisi modellerinde Infinity Display ismini verdiği özgün tasarım çizgisini kullanıyordu. Fakat kullanıcıların bu tasarım çizgisinden sıkılması, Güney Koreli şirketi yeni bir arayış içerisine soktu.
Çentikli tasarıma karşı mesafesi bilinen Samsung, tahmin edildiği üzere yeni bir tasarım anlayışına yöneldi. Delikli ekran tasarımı ile karşımıza çıkan Güney Koreli şirket Infinity-O tasarımıyla göz kamaştırıyor.
Açıkçası bu tasarım çizgisinin Infinity Display’den çok daha iyi göründüğünü söylemek mümkün. İlk başta ekranda bir kamera deliğinin olması size garip gelebilir. Fakat bu duruma alışmak o kadar da uzun sürmüyor.
Telefonun arka tarafına baktığımızda ise yatay olarak konumlanmış 3’lü kamera modülü ile karşılaşıyoruz. Parmak izi okuyucusu ekran altına taşındığı için kameraların parmak izi ile lekelenmesi gibi bir sorun da yok.
Tatmin edici teknik özellikler
Samsung’un yeni amiral gemisi modeli daha önce de duyurulduğu üzere Snapdargon 855 yonga setinden güç alıyor. 7nm üretim teknolojisi ile geliştirilen bu yonga seti 8GB RAM ile destekleniyor.
Dahili depolama alanında da 256GB’ta kadar geniş bir seçenek yelpazesi mevcut. Samsung’un dahili depolama anlamında müşterilerini üzmeyeceğini söyleyebiliriz.
148.9 x 70.9 x 7.8mm ölçülerinde olan Galaxy S10, 1440 x 2960 piksel çözünürlüğünde 6.1 inçlik ekrana sahip. Telefonun ekran gövde oranı ise yaklaşık olarak yüzde 89.53. Açıkçası Galaxy S10’un uçtan uca ekrana sahip telefonlara meydan okuduğu söylenebilir.
3300 mAh kapasitesinde sahip ortalama bir bataryadan beslenen S10, Samsung’un hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Ayrıca arka tarafı cam olan cihaz, Qi kablosuz şarj özelliğine de sahip.
Kutudan ilk çıktığında Android 9.0 Pie ile çalışacak olan S10, Samsung’un One UI arayüzünü kullanacak.
Yüz tanıma yerine ekran altı parmak izi okuyucusu
Güney Koreli şirket yeni S serisi modellerinde fiziksel parmak izi okuyucusuna veda etmiş. Samsung, Qualcomm ile yaptığı işbirliği sonucunda ekran altı parmak izi okuyucusuna geçiş yaptı. Etkinlikte gösterildiği kadarıyla Galaxy S10’un ekran altı parmak izi okuyucusu son derece hızlı ve stabil bir çalışma sistemine sahip.
Ekran altı parmak izi okuyucusuna geçen Samsung, 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisini de rafa kaldırmış. Delikli ekran yapısından ötürü 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisi için gerekli sensorlere yer kalmamış.
Telefonun arka kısmında 12MP + 12MP + 16MP’lik üçlü kamera modülü bulunuyor. Ön tarafta ise 10 MP’lik ortalama bir selfie kamerasından yararlanılmış.
Galaxy S10 kağıt üzerinde başarılı bir kamera profiline sahip. Fakat yine de gerçek kamera performansı için canlı fotoğraf karşılaştırması yapmak daha doğru olacaktır.
Bu arada Galaxy S10 Türkiye fiyatı da belli oldu. Galaxy S10 Türkiye fiyatı 6599TL olarak açıklandı.
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