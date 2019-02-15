Mynet Trend

Galaxy S10 Plus’ın ekran koruyucusunda büyük delik

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 15.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Tanıtımına bir haftadan az bir süre kalan Galaxy S10 Plus’ın ilk canlı videosu ortaya çıktı. Videoda rahatsız edici bazı detaylar var.

Galaxy S10 Plus’ın ekran koruyucusunda büyük delik

Çerçevesiz telefonların hayatımıza girmesiyle telefonlarda bazı tasarımsal değişiklikler zorunlu hale geldi. Bunlardan ilki, parmak izi okuyucuların arkaya veya yana taşınması oldu. Bir başka değişiklik ise çentik ve delik gibi yeni panel tasarımlarının hayatımıza girmesiydi. Bu yeni çözümler beraberinde başka sorunlar getirdi ve getirmeye devam ediyor. Uzun süredir beklenen ultrasonik parmak izi okuyucular da çoğu kişinin sahip olmak istediği teknolojiler arasında yer alsa da, görünüşe göre onda da ufak bir sorun var.

Mobile Fun’ın YouTube üzerinden paylaştığı video ile S10 Plus ilk kez canlı canlı sızdırılmış oldu. Videoda yer alan bir detay ise cihazın görüntülerine resmen gölge düşürdü.

Parmak izi okuyucusunu ekranın altına gömme olanağı tanıyan ultrasonik okuyucu, bildiğiniz gibi S10 Plus’ta yer alacak. Ancak bu sensör, ekran koruyucu takıldığı takdirde çalışamıyor. Dolayısıyla ekran koruyucu üreticileri, tam sensörün geldiği yere delik bırakmak durumunda kalacaklar. Nitekim videoda bu delik açıkça görülüyor. Öte yandan bir delik de sağ üstte yer alan çift ön kamera için bırakılmış.

Galaxy S10’u ekran korucuyu ile kullanmak isteyenler, şimdilik bu deliklere katlanmak zorunda kalacakmış gibi gözüküyor. Ancak bu durum tasarımsal yönden eleştirileri de beraberinde getirecek.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız


PARTNERSıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?Sıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?
Metro Exodus inceleme puanları yayınlandıMetro Exodus inceleme puanları yayınlandı
Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Bunu yapan yandıCep telefonu kullanıcıları dikkat! Bunu yapan yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
galaxy samsung delik

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç: 'İlaç içirip tecavüz etti, o adamı diri diri ütüledi'

Korkunç: 'İlaç içirip tecavüz etti, o adamı diri diri ütüledi'

Tanzim satış haberi karşı karşıya getirdi

Tanzim satış haberi karşı karşıya getirdi

Ünlü oyuncu Emre Kınay, Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu

Ünlü oyuncu Emre Kınay, Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu

Silikozis hastasına 'yoğurt ye geçer' demişler

Silikozis hastasına 'yoğurt ye geçer' demişler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 10 milyondan fazla sattı

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 10 milyondan fazla sattı

LG G8 ThinQ nasıl olacak?

LG G8 ThinQ nasıl olacak?

Bu hafta çıkacak oyunlar

Bu hafta çıkacak oyunlar

Yüzde 50 ÖTV zammı kapıda!

Yüzde 50 ÖTV zammı kapıda!

İşte en güçlü iOS cihazları

İşte en güçlü iOS cihazları

ePTTAVM’de tanzim satışları başladı! İşte fiyatlar!

ePTTAVM’de tanzim satışları başladı! İşte fiyatlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.