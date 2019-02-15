Galaxy S10 Plus’ın ekran koruyucusunda büyük delik

Çerçevesiz telefonların hayatımıza girmesiyle telefonlarda bazı tasarımsal değişiklikler zorunlu hale geldi. Bunlardan ilki, parmak izi okuyucuların arkaya veya yana taşınması oldu. Bir başka değişiklik ise çentik ve delik gibi yeni panel tasarımlarının hayatımıza girmesiydi. Bu yeni çözümler beraberinde başka sorunlar getirdi ve getirmeye devam ediyor. Uzun süredir beklenen ultrasonik parmak izi okuyucular da çoğu kişinin sahip olmak istediği teknolojiler arasında yer alsa da, görünüşe göre onda da ufak bir sorun var.

Mobile Fun’ın YouTube üzerinden paylaştığı video ile S10 Plus ilk kez canlı canlı sızdırılmış oldu. Videoda yer alan bir detay ise cihazın görüntülerine resmen gölge düşürdü.

Parmak izi okuyucusunu ekranın altına gömme olanağı tanıyan ultrasonik okuyucu, bildiğiniz gibi S10 Plus’ta yer alacak. Ancak bu sensör, ekran koruyucu takıldığı takdirde çalışamıyor. Dolayısıyla ekran koruyucu üreticileri, tam sensörün geldiği yere delik bırakmak durumunda kalacaklar. Nitekim videoda bu delik açıkça görülüyor. Öte yandan bir delik de sağ üstte yer alan çift ön kamera için bırakılmış.

Galaxy S10’u ekran korucuyu ile kullanmak isteyenler, şimdilik bu deliklere katlanmak zorunda kalacakmış gibi gözüküyor. Ancak bu durum tasarımsal yönden eleştirileri de beraberinde getirecek.

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