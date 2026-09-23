Galaxy S27 serisinin RAM ve depolama seçenekleri sızdırıldı

Samsung Galaxy S27 serisinin bellek ve depolama seçenekleri, kısa süre önce Kore’den gelen yeni bir iddiayla gündeme geldi. Kore’den gelen sızıntı, dört modelin olası yapılandırmalarını sıralarken Pro ve Ultra modellerinde kullanılacak bellek ve depolama teknolojilerinin sürüme göre değişebileceğine işaret ediyor.

GALAXY S27 İÇİN BAŞLANGIÇ KAPASİTESİ 256 GB OLABİLİR

Sızıntıya göre Galaxy S27 ve S27+, 12 GB RAM ile 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle sunulabilir. Bu tablonun doğrulanması hâlinde standart modelin başlangıç depolaması da 256 GB olacak. Galaxy S27+ için sıralanan seçenekler ise önceki nesille aynı.

Galaxy S27 Pro için üç yapılandırma öne sürülüyor: 12 GB RAM ile 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama. Galaxy S27 Ultra’da ise 256 GB ve 512 GB depolamaya 12 GB RAM’in, 1 TB depolamaya 16 GB RAM’in eşlik edeceği iddia ediliyor. Ultra için belirtilen seçenekler de önceki nesille örtüşüyor.

LPDDR6 VE UFS 5.1 BAZI ÜST SÜRÜMLERLE SINIRLI KALABİLİR

Yeni iddiaya göre Samsung, Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra’da LPDDR6 RAM ve UFS 5.1 depolama kullanmayı hâlâ hedefliyor. Ancak bu teknolojilerin yalnızca bir veya daha fazla üst RAM ve depolama yapılandırmasında sunulması, alt seçeneklerde ise kullanılmaması ihtimali bulunuyor.

Galaxy S27 ve S27+ modellerinin yeni bellek ve depolama standartlarına geçmeyeceği öne sürülüyor. Daha önceki bir haberde de Samsung’un bu iki modelde LPDDR6 yerine LPDDR5X kullanmayı değerlendirdiği aktarılmıştı. RAM ve depolama seçeneklerine ilişkin bu bilgilerin hiçbiri resmi olarak doğrulanmış değil.

SERTİFİKA KAYDINDA PİL VE ŞARJ BİLGİLERİ DE YER ALIYOR

Çin’deki bir sertifika kaydı, Galaxy S27 Pro’da 5.200 mAh, Galaxy S27 Ultra’da ise 5.700 mAh pil bulunacağını ortaya koyuyor. Aynı kayda göre her iki model de 60 W kablolu şarjı destekleyecek.

Kaynak: GSMArena