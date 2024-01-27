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    4. 100 TL uzatınca... AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simit satan çocuğun diyaloğu gündem oldu

    100 TL uzatınca... AK Parti'nin Diyarbakır adayı Mehmet Halis Bilden ile simit satan çocuğun diyaloğu gündem oldu

    Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
    27.01.2024 22:42 | Son Güncelleme:
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    AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden'in simit satan çocukla diyaloğu gündem oldu. Bilden 100 TL uzatınca çocuk "Bu paraya simit gelmiyor ki" dedi. Bilden, çocuğun yanıtı karşısında 'Beğenmiyorsun he' dedi.

    AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, geçtiğimiz günlerde 31 Mart'taki yerel seçim çalışmasının startını vererek, ilk buluşmasını teşkilat üyeleriyle gerçekleştirmişti.


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    GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

    GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

    Bilden, bugün de vatandaşlarla bir araya geldi. Bilden'in simit satan bir çocukla yaptığı diyalog ise sosyal medyada gündem oldu.

    "BU PARAYA SİMİT GELMİYOR Kİ"

    "BU PARAYA SİMİT GELMİYOR Kİ"

    Bilden vatandaşlarla bir araya geldiği sırada yanına gelen çocuktan bütün simitleri alarak dağıtmasını istedi.

    Bunun için de çocuğa 100 TL uzattı. Çocuk, Bilden'in 100 TL uzattığını görünce "Bu paraya simit gelmiyor ki" yanıtını verdi.

    Bilden çocuğun yanıtı karşısında 'Beğenmiyorsun he' dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Yerel seçim Diyarbakır ak parti
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