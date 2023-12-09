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    4. 11 yaşındaki kızı zorla evine götürmeye çalışırken gördü! Polis sokak ortasındaki tacize anında müdahale etti... Kimyasal hadım gündemde

    11 yaşındaki kızı zorla evine götürmeye çalışırken gördü! Polis sokak ortasındaki tacize anında müdahale etti... Kimyasal hadım gündemde

    09.12.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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    Kazakistan'da ismi açıklanmayan bir adam 11 yaşındaki kız çocuğunu sokak ortasında taciz ederek evine zorla götürmeye çalışırken güvenlik kamerasına yakalandı. Polis memuru kızın yardım çığlıklarını duyarak olay yerine geldi ve duruma anında müdahale etti. Ülke gündemine yerleşen olayın ardından alkollü olduğu belirtilen saldırgan için kimyasal hadım tartışmaları gündeme geldi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Kazakistan'da sokak ortasında yaşanan taciz anları ülkede infial yarattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 11 yaşındaki kız, saldırganın onu apartmanın merdivenlerinde tartaklayarak zorla evine götürmeye çalışırken görüldü. Kızın yardım çığlıklarını yoldan geçen bir polis memuru fark etti ve duruma müdahale etti.

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    "ELİMİ BIRAKMADI"

    11 yaşındaki kızı yaşadığı tacizden kurtaran polis memuru ülkede kahraman ilan edildi. Günlük devriyesini yaptığı sırada 11 yaşındaki kızın yardım çığlıklarını duyduğunu ifade eden polis memuru, "Girişin yakınında 11 yaşındaki bir kızı zorla tutarak onu evine götürmeye çalışan bir adam fark ettim. Çocuğu kaçırmaya çalıştığı çok açıktı. Tehlikedeydi ve onu kurtardım. Kız çok korktu ve elimi bırakmadı" dedi.
    Polis memuru daha sonrasında tacizciyi yakalayarak karakola götürdüğünü söyledi. Saldırganın alkollü olduğu ve gözaltına alındığı öğrenildi.
    Cinsel saldırı amaçlı kaçırma girişiminde bulunmaktan suçlu bulunması halinde, Kazakistan'ın katı yasaları uyarınca kimyasal hadım edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Ülkedeki tecavüze teşebbüs yasaları kapsamında bir ön duruşma soruşturması başlatıldı.
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    Anahtar Kelimeler:
    Kazakistan taciz
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