11 yaşındaki kızı zorla evine götürmeye çalışırken gördü! Polis sokak ortasındaki tacize anında müdahale etti... Kimyasal hadım gündemde

MYNET-DIŞ HABERLER Kazakistan'da sokak ortasında yaşanan taciz anları ülkede infial yarattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 11 yaşındaki kız, saldırganın onu apartmanın merdivenlerinde tartaklayarak zorla evine götürmeye çalışırken görüldü. Kızın yardım çığlıklarını yoldan geçen bir polis memuru fark etti ve duruma müdahale etti.

11 yaşındaki kızı yaşadığı tacizden kurtaran polis memuru ülkede kahraman ilan edildi. Günlük devriyesini yaptığı sırada 11 yaşındaki kızın yardım çığlıklarını duyduğunu ifade eden polis memuru, "Girişin yakınında 11 yaşındaki bir kızı zorla tutarak onu evine götürmeye çalışan bir adam fark ettim. Çocuğu kaçırmaya çalıştığı çok açıktı. Tehlikedeydi ve onu kurtardım. Kız çok korktu ve elimi bırakmadı" dedi.