15 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenen baba öfkeden deliye döndü! Silahla sokakta kovaladı yetmedi havaya ateş açtı

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Goias kentine bağlı Vianopolis bölgesinde 39 yaşındaki ismi açıklanmayan bir baba 15 yaşındaki kızının 16 yaşındaki sevgilisini elindeki silahla kovaladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde adamın gencin peşinden koşarken havaya ateş açtığı da görüldü.
Görüntülerde, öfkeli babanın cep telefonu aksesuarları mağazasında kızının erkek arkadaşıyla yüzleştiği, onu tehdit ettiği ve tezgahı genç kızın üzerine ittiği anlar da yer aldı.
Brezilya medya kuruluşu G1'e konuşan adamın avukatı Luiz Augusto Cardoso Batista, 39 yaşındaki babanın kızının namusunu koruduğunu söyledi.
Adam polise verdiği ifadesinde, ilişkiyi onaylamadığını ve tek amacının 16 yaşındaki çocuğu korkutmak olduğunu söyledi. Aynı zamanda oğlanın kızını takip ettiğini ve ona psikolojik baskı uyguladığını ileri sürdü.
Adam olay yerinden yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Anapolis kasabasında bulunmasının ardından havaya ateş açtığı şüphesiyle tutuklandı. Askeri polis, şahsın karakola götürüldüğünü, sivil polisin de olayla ilgili tutanak tuttuğunu bildirdi.