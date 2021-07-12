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16 yıllık eşi cinsiyet değiştirmek istediğini itiraf edince eşcinsel olduğunu anladı

12.07.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Arizona eyaletinde yaşayan Sean ve Jenni Barrett çifti, birbirine duydukları koşulsuz ve saf sevgiyle bir aşk hikayesine imza attı. 2004 yılında öğretmenlik eğitimi aldıkları sırada tanışan çift, 16 yıl devam eden mutlu evliliklerinde bir dönüm noktası yaşadı. Sean ve Jenni'in uzun süredir itiraf etmeyi düşündükleri sırları hayatlarını değiştirdi.

Üniversite yıllarında ortak bir arkadaşları sayesinde çift, 2005 yılında evlenmeye karar verdi. Tanıştıkları gün aralarında özel bir bağ olduğunu anladıklarını ifade eden ikilinin 16 yıl devam eden evliliklerinden Morgan ve Toby isimli iki çocukları doğdu. 2016 yılında ise Sean ve Jenni, hayatlarını yeni bir boyuta taşıdı. Sean’ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olmak istediğini söylemesi üzerine Jenni de ona lezbiyen olduğunu itiraf etti. Jenni aslında yıllardır Sean'ın transseksüel olduğunun farkındaydı ancak bunu kendi ağzından duymak istediği için konuyu açmadı.

YENİ HAYATLARINA ALIŞTILAR

Sosyal medya hesabından kendi hikayelerini anlatırken Jenni, “Uzun zamandır kadın kıyafetlerinden hoşlandığını ve biz evde olmadığımızda giydiğini biliyordum. Biz eve gelmeden 20 dakika öncesine alarm kurup kıyafetlerini değiştiriyordu” diyerek durumu anlattı.
Durumun açığa çıkmasından sonra Sean cinsiyet değiştirme ameliyatı için hazırlandı ve hormon tedavisinden sonra adını Sarah olarak değiştirdi. 2017 yılında sosyal medya hesabında transseksüel olduğunu herkesle paylaşan Sarah ve Jenni çifti için yeni bir hayat başladı.

ÇOCUKLARI DURUMU KABULLENDİ

ÇOCUKLARI DURUMU KABULLENDİ
Çift ilk zamanlarda çocuklarına gerçeği söyleme konusunda büyük sorun yaşadılar. Küçük oğulları Toby durumu gayet normal karşılarken Morgan'ın kabullenmesi için çift daha fazla emek vermesi gerekti.
Jenni, çocuklara durumu “Sarah, eskiden olduğu gibi oyun oynamaya devam edeceklerini söyledi. Çocuklar bu konuda daha anlayışlı aslında, babalarının içinde bir kadın olduğunu ve doktorların düzelteceğini anlattık onlara." şeklinde açıkladıklarını anlattı.

BİNLERCE KİŞİ TAKİP EDİYOR

BİNLERCE KİŞİ TAKİP EDİYOR
Sosyal medyada hayatlarından kısa kesitleri paylaşan çift, "İnternete baktığımızda mutlu mesut yaşayan transseksüel çiftleri pek göremiyoruz. Biz ne kadar mutlu olduğumuzu dünyaya göstererek daha çok insanı cesaretlendirmek istiyoruz." ifade ederek ilham kaynağı oldu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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