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  4. 2 metrelik atlama ipini penisinin içine soktu! Doktorlar görünce şoke oldu... “Daha aşırı bir şey görmedim”

2 metrelik atlama ipini penisinin içine soktu! Doktorlar görünce şoke oldu... “Daha aşırı bir şey görmedim”

15.11.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da ismi açıklanmayan 79 yaşındaki bir adam yaklaşık 2mmetre uzunluğundaki atlama ipinin penisinin içine soktu. Atlama ipi mesanesinin içinde düğümlenen adam şiddetli ağrı ve idrar yapma zorluğu nedeniyle hastaneye başvurdu. Röntgen sonuçlarını inceleyen doktor 20 yıllık kariyerinde daha aşırı bir şey görmediğini söyledi.

Japonya’da yaşayan ismi açıklanmayan 79 yaşındaki adam tıp dünyasını şaşırtan bir olaya imza attı. Kulpları bulunmayan ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki atlama ipini cinsel organının içine sokan adam nedenini henüz açıklamadı. MailOnline’da yer alan habere göre adam başlangıçta tuvalete gittiğinde yanma hissinden şikayet ederek hastaneye başvurmaya karar verdi.

SONUNDA İTİRAF ETTİ

Tokyo’nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki bir hastanede adamın şikayeti üzerine ultrason dahil olmak üzere pek şok tarama yapıldı. Taramanın ortaya çıkardığı sonuçla kafaları karışan sağlık görevlileri daha sonra bir röntgen çektiler ve burada "tele benzer kıvrılmış bir yabancı cisim" buldular. Adam sonunda penisine bir atlama ipi soktuğunu itiraf etti.

İp mesanenin içinde düğümlendiği için sağlık görevlileri cerrahi işleme ihtiyaç duydu. Urology Case Reports'ta yayınlanan çalışmanın baş yazarı Profesör Toshiki Kijima, taramaların ve modellerin, dolaşıklık nedeniyle ipi  penisten geri çekme şansının imkansız olduğunu kanıtladığını söyledi.

Profesör Kijima prosedüre dair olarak, "İpin uzunluğu ve mesaneye dolanması düşünüldüğünde transüretral ekstraksiyon zordu. Geleneksel olarak, yabancı cisimleri çıkarmak için kavrama forsepsleri ve geri alma sepetleri kullanılır. Ancak, mesaneye yerleştirilen teller genellikle mesane kasıldıkça kıvrılır; bu nedenle, tel benzeri yabancı cisimler için özel dikkat gereklidir.” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
penis Japonya atlama ipi cinsel organ

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