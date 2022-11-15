2 metrelik atlama ipini penisinin içine soktu! Doktorlar görünce şoke oldu... “Daha aşırı bir şey görmedim”

Tokyo’nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki bir hastanede adamın şikayeti üzerine ultrason dahil olmak üzere pek şok tarama yapıldı. Taramanın ortaya çıkardığı sonuçla kafaları karışan sağlık görevlileri daha sonra bir röntgen çektiler ve burada "tele benzer kıvrılmış bir yabancı cisim" buldular. Adam sonunda penisine bir atlama ipi soktuğunu itiraf etti.