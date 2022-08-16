2 yıllık sevgilisiyle kardeş olabileceğini öğrenmişti! Eşcinsel çift DNA sonuçlarını açıkladı, sosyal medyada gündem oldu

20’li yaşlarında bir barda tanıştıktan sonra yaklaşık 2 buçuk senedir sevgili olduklarını dile getiren ikili, annelerinin aynı babaya sahip olabileceğini söylemesi üzerine hayatlarının en büyük şokunu yaşadı. Üvey kız kardeş olup olmadıklarını öğrenmek isteyen ikili DNA testine başvurdu. TikTok'ta "2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babamlarımız aynı kişi olabilir" diyerek paylaşım yapan çift, bu kez de DNA sonuçlarını açıkladı.

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Kanada’da yaşayan ikili TikTok kullanıcıların fiziksel olarak birbirlerine benzediklerini söylemesi üzerine büyük bir endişeye kapıldı. Sadece aşkla değil kanla bağlı olup olmadıklarını bilmek isteyen çift DNA testi yaptırmaya karar verdi.

5 hafta boyunca sonuçlarının gelmesini beklemenin kendileri için bir işkence dönüştüğünü ifade eden Carley, “Çok endişeliydik ve potansiyel olarak akraba olma düşüncesi dahi korkunçtu. Sonuçlar gelene kadar kendimizi meşgul edecek bir şeyle bulmaya çalıştık” dedi.

İlişkilerinin geleceği konusunda büyük bir karamsarlık hissettiklerini ifade eden Mercedes, “Akraba olmadığımızı öğrendiğimizde çok mutlu olduk. DNA testi sonucu uyumsuz geldi. Kesinlikle bu durum fazla stres ve endişenin ortadan kalkmasına yardımcı oldu. Hayatımızın geri kalanını bilmeden geçirmeyi hayal bile edemezdik.” diye konuştu.