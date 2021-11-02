2021 yılı verileri açıklandı! İşte dünyanın en mutsuz 10 ülkesi

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında Finlandiya son 3 yılda olduğu gibi 2021'de de zirvede yer alırken, listenin ilk 8'ini Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri oluşturdu. Toplamda 149 ülkenin olduğu listede Afganistan son sırada yer alırken, geçen seneye oranla 11 basamak gerileyen Türkiye 104. oldu.

EN MUTSUZ ÜLKELER

1. AFGANİSTAN Henüz ülkenin yönetimi Taliban tarafından devralmadan öncesinde de en düşük puanla dünyanın en mutsuz ülkesi Afganistan. Ülkenin bu kadar düşük sıralarda yer almasının başlıca nedenleri ise düşük gelir, sosyal yardımların bulunmaması, cinsiyet eşitsizliği, sağlık sektörünün yetersizliği, kısıtlı kişisel özgürlükler ve yolsuzluk...

2. ZIMBABVE Türkçe’de taş evler anlamına gelen Zimbabve ülkesi Afrika’nın denize kıyısı olmayan ülkelerinden biri. üfusunu farklı etnik grupların oluşturduğu ülke, bir dönem zengin yabancılara ev sahipliği yaparak ekonomisini güçlendirmişti. Ancak hızlı nüfus artışı, ekonomik çöküntü ve yaygın AIDS hastalığı nedeniyle neredeyse çökme duruma geldi. 2008 verilerine göre Zimbabve, %10'un da altında olan okuma yazma bilmeyenlerin oranı ile Afrika kıtasında en düşük orana sahip.

3. RUANDA 18 milyonluk nüfusu olduğu tahmin edilen Ruanda'da Tutsi (büyükbaş hayvan sahipleri), Hutu (çiftçi) ve Twa (avcı, çömlekçi) gibi üç ana etnik grup yaşıyor. Almanya ve Belçika sömürgelerinin ardından ortaya çıkan bu etnik gruplar içinde uzun süreli bir gerilim yaşandı. Ruanda soykırımı adı verilen olayda Tutsi nüfusunun dörtte biri katledildi.

4.BOTSVANA Denize kıyısı olmayan bir diğer Afrika ülkesi Botsvana’da kurak iklim etkili. Bölgede antiloptan aslana kadar pek çok vahşi hayvan yaşıyor. Diğer Afrika ülkelerine kıyaslandığında gelişim gösteren ülke demokratik bir yapıya sahip. Ülkenin en büyük sorunlarından biri ishal, hepatit, sıtma ve tifo gibi bulaşıcı hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor.