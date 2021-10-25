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2022 yılının moda trendleri belirleniyor! Küçük ve bol dekolteli kıyafetler daha da popülerleşiyor

25.10.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde aslında oversize olarak isimlendirilen bol kıyafetler oldukça popülerdi. Ancak modanın evrildiği yeni boyutta kısa ve dekolteli kıyafetlere olan talep arttı. Kıyafetler boyut olarak kısalırken 2022 yılında da mikro giysilerin modası yerleşmeye devam edecek.

Dünyanın çeşitli noktalarında koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte moda haftası etkinlikleri düzenleniyor. 2022 kreasyonlarının sergilendiği defilelerde önümüzdeki yıla küçük kıyafetlerin damga vuracağı kesinleşti. İşte 2022 yılının trendleri...

GEÇMİŞE YOLCULUK BAŞLADI

DEKOLTELİ HIRKALAR

DEKOLTELİ HIRKALAR
Bolero benzeri hırkalarda 2022 yılının modasına damga vurmaya hazırlanıyor. Büstiyerler çoğunlukla göğüs bölgesini kapatan üstler olarak karşımıza çıkıyor.

DÜŞÜK BEL PANTOLONLAR

DÜŞÜK BEL PANTOLONLAR
2000’li yıllarda düşük bel pantolonlar büyük ilgi görüyordu. Özellikle pantolonlardan iç çamaşırının gözükmesi modanın en büyük trendlerinden biriydi. Şimdilerde ise iç çamaşırını gizlememe ve düşük belli pantolonlar yeniden moda oldu. Pantolonların yanında alt giyim ürünlerinde düşük bel modasının etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Düşük belli kıyafetler genellikle göbeği açıkta bırakan bluz ve tişörtlerle kombinleniyor.

TANGAYI ANIMSATAN ŞORTLAR

TANGAYI ANIMSATAN ŞORTLAR
Mini kot şortlar geçtiğimiz yazın en favori ürünleriydi. TikTok’ta kısa sürede akım haline gelen bu şortlar âdeta iç çamaşırını andıran bir görüntüye sahipti. Pek çok kişinin tepkisini çeken şortlar ünlü markaların koleksiyonlarında da yer bulmayı başardı.

TUNİKLER

TUNİKLER
2000’li yılların başında popüler olan tunikler yeniden kendisini göstermeye başlayacak. Ancak bu sefer tek bir farkla... Tunikler artık süper mini elbiseler gibi kullanılacak.
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