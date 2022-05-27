25 yıl sonra 1959 model otomobilini garajından çıkardı! Gören hayran kalıyor: 'Her fotoğraf 10 lira'

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan Cafer Öçgüdek'ün 1956 model otomobilini gören hayran kalıyor. 44 yıl önce satın aldığı aracını 25 yıl garajda muhafaza eden Öçgüdek, "Arabayı 1978 yılında satın aldım, 44 senedir bende." diye konuştu. Antika denilebilecek aracının talibinin çok olduğu söyleyen Öçgüdek, aracı görenin fotoğraf çektirmek istediğini söyledi.

1959 MODEL ARACINI GÖREN HAYRAN KALIYOR

YILLARCA KAPALI GARJDA SAKLADI Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Cafer Öçgüdek, 1978 yılında 1959 model Mercedes marka otomobil satın aldı. Uzun süre aracını kullandıktan sonra çalışmak için yurtdışına çıkan Öçgüdek, bu esnada aracını kapalı garaja sakladı.

44 yıl önce satın aldığı otomobili, Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra garajdan çıkartan Öçgüdek, antika denilebilecek arabasının bakımlarını yaptırıp yollara kavuşturdu.

25 YIL SONRA GARAJDAN ÇIKARDI Yüzde 80’i orijinal olan aracını çocuğu gibi koruyan ve saklayan Cafer Öçgüder yıllardır kendisine dostluk yapan aracına artık kullanamadığı için aracına veda edeceği günü bekliyor. Aracı 1978 yılında aldığını söyleyen Cafer Öçgüder, 44 senelik aracın 25’senesini garajda beklettiğini belirterek, “Arabayı 1978 yılında satın aldım, 44 senedir bende. Yurtdışına gitmeden önce uzun süre bu aracı kullandım, yurtdışına çıkarken bir garaja kapattım ve orada araba 25 sene yattı. Sonra kesin dönüş yaptığımda aracı geri çıkardım, noksanlarını tamamladım ve bu hale getirdim” dedi.

Aracın yaşına bağlı olarak yıprandığını ve belirli kaporta işlemlerinden geçtiğini kaydeden Öçgüder, “Arabada değişen parçalar var ancak yüzde 80’i orijinal. Zaten arabanın sadece tekerlekler ve minderleri yerli olarak takıldı. Bu zaman içerisinde boyası da değişti, 63 sene önce boyanan arabada boyası halen durur mu? Mecburen aracı boyadık. Arabanın ilk rengi maviydi” şeklinde konuştu.