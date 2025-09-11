Mynet Trend

'3 farklı noktada keşfettik' Çoban bulmuştu, kazı yaptılar! 'Kuyumcu titizliğiyle çalışıyoruz'

Kayseri'de Yamula Barajı kıyısındaki fosil kazılarında, bu yıl 7,7 milyon yıllık 3 fil kafatası ve alt çenesi bulundu. Uzman Antropolog Ömer Dağ, “Bu sene çok verimli bir sene oldu diyebilirim. Çünkü buluntularımız çok güzel. Megafauna dediğimiz büyük örneklerimiz mevcut. Özellikle ‘hortumlugil’ dediğimiz fil grubuna ait örneklerimiz çok fazla. Bu sene fillerde 3 tane kafatası, 1 tane alt çenemiz var” dedi.

Çiğdem Sevinç

Kocasinan ilçesinde çobanlık yapan Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında kemik parçası buldu.

Alınan numunelerdeki incelemede, kemik parçalarının 7,7 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda 3 toynaklı at, boş boynuzlugillerden antilop, gergedan, ceylan, zürafa ve fil gibi birçok hayvanın fosillerine ulaşıldı. Bu yıl haziran ayında başlayan kazı çalışmalarında 3 fil kafatası ve alt çenesi bulundu. Fosiller alçı-ceket yöntemiyle çıkarılıp Kayseri Bilim Merkezi'nde incelemeye alındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antropolog Ömer Dağ, “Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Kayseri Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda 12 kişilik bir ekiple bu sene kazılarımıza haziran ayında başladık. Bu sene çok verimli bir sene oldu diyebilirim. Çünkü buluntularımız çok güzel. Megafauna dediğimiz büyük örneklerimiz mevcut. Özellikle ‘hortumlugil’ dediğimiz fil grubuna ait örneklerimiz çok fazla. Bu sene fillerde 3 tane kafatası, 1 tane alt çenemiz var” diye konuştu.

‘3 TANE FİL KAFATASINI 3 FARKLI NOKTADA KEŞFETTİK’

Bulunan fil kafataslarının 3 farklı noktadan çıkarıldığını aktaran Dağ, “Bulunan örneklerimiz 7,7 milyon yıla yaşlandırıldı. Çevril ve Taşhan mahallelerinde kazılarımıza aktif olarak devam ediyoruz. Hırkaköy'de de kazı alanımız mevcut. Ama bu sene çalışmalarımızı ağırlıklı olarak Taşhan ve Çevril Mahallesi'nde yoğunlaştırdık. Oranın tabaka yaşlandırması da 7,7 milyon yıl olarak tarihlendirildi. Öncelikle fillerimizi tabii ki de yoğun bir yüzey araştırması sonucunda aslında keşfettik. 3 tane fil kafatasını 3 farklı noktada keşfettik." dedi.

Dağ, sözlerinin devamında, "İlk keşfettiğimizde ufak bir kısmı gözüküyor. Yavaş yavaş üstünü açıyoruz. Kuyumcu titizliği ile çalışıyoruz. Kimi noktalar hassas olabiliyor. Diş yapısı çok hassas oluyor. O yüzden ağır ağır ilerliyoruz. Bulduğumuz örnekler hassas olduğu için alçı ceket dediğimiz yöntemle, bulunduğumuz laboratuvar ortamına taşıyoruz. Alçı ceket aldıktan sonra gerekli ekipmanlarla bunları kaldırıp buradaki bilim merkezine getiriyoruz. Bilim merkezinde getirdikten sonra biz bunların yavaş yavaş alçı ceketini açacağız. Sedimanlarını temizleyip hem sergilik hem akademik çalışma için uygun hale getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri fil Fosil kemik
