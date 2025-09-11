'3 farklı noktada keşfettik' Çoban bulmuştu, kazı yaptılar! 'Kuyumcu titizliğiyle çalışıyoruz'

‘3 TANE FİL KAFATASINI 3 FARKLI NOKTADA KEŞFETTİK’

Bulunan fil kafataslarının 3 farklı noktadan çıkarıldığını aktaran Dağ, “Bulunan örneklerimiz 7,7 milyon yıla yaşlandırıldı. Çevril ve Taşhan mahallelerinde kazılarımıza aktif olarak devam ediyoruz. Hırkaköy'de de kazı alanımız mevcut. Ama bu sene çalışmalarımızı ağırlıklı olarak Taşhan ve Çevril Mahallesi'nde yoğunlaştırdık. Oranın tabaka yaşlandırması da 7,7 milyon yıl olarak tarihlendirildi. Öncelikle fillerimizi tabii ki de yoğun bir yüzey araştırması sonucunda aslında keşfettik. 3 tane fil kafatasını 3 farklı noktada keşfettik." dedi.