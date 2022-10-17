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55 yaşındaki 'Kınalı Bebek' Demet Sağıroğlu da estetikliler kervanına katıldı

17.10.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllarda 'Kınalı Bebek' şarkısıyla büyük şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu da güzelleşmek için bıçak altına yatan isimlerden oldu. Estetik operasyon geçiren Sağıroğlu 6 ayda bambaşka bir görünüme kavuştu.

90'lı yıllara damgasını vuran 'Arnavut Kaldırımı', 'Kınalı Bebek' şarkılarıyla hafızalara kazınan 55 yaşındaki şarkıcı Demet Sağıroğlu daha genç bir görünüme kavuşabilmek için bıçak altına yattı. Daha önce hiç estetik yaptırmadığını ve yüzünde sadece botoks olduğunu belirten şarkıcı son halini sosyal medyadan takipçisiyle paylaştı.

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(Demet Sağıroğlu'nun eski hali)

Demet Sağıroğlu da estetikli ünlüler kervanına katıldı. Yüzündeki kırışıklıklardan rahatsız olan ünlü şarkıcı soluğu estetik doktorunda aldı. 6 ay önce operasyon geçirdiğini belirten Sağıroğlu iyileşme sonrası yeni halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sağıroğlu'nun son hali takipçilerini ikiye böldü.

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''BİR ANDA GENÇLEŞTİM''

Estetik operasyon sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağıroğlu şu ifadeleri kullandı: ''Estetik yapırmamın sebebi tabii ki yaşla ilgili. Kırışıklıklar vardı ve yüzüm yavaş yavaş aşağıya indi. Hiç estetik olmamıştım bu güne kadar. Botoks dışında estetik yaptırmamıştım, dolgum da yok. Göz altı ve göz üstünde sarkıklık başlamıştı. Korkuyordum, endişe ediyordum göz çevresi ameliyatı biraz zor olur diye. Bir anda gençleştim. Çok yaşlı değilim gerçi ama... 6 ayda böyle bir iyileşme oldu.''

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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