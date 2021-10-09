58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 58.’si düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 10 bin kişilik spor salonunda yapıldı.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın yaptığı geceye, seslendirdiği şarkılarla renk kattı. Şevval Sam’ın birbirinden hareketli seslendirdiği parçalara salondakilerde eşlik etti.