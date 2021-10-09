MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

09.10.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’ Ferit Karahan’ın yönettiği ‘Okul Tıraşı’ filmine verildi. Festivalde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle Nihal Yalçın, ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ise ‘Kafes’ filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz’ün oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 58.’si düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 10 bin kişilik spor salonunda yapıldı.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın yaptığı geceye, seslendirdiği şarkılarla renk kattı. Şevval Sam’ın birbirinden hareketli seslendirdiği parçalara salondakilerde eşlik etti.

ALTIN PORTAKAL'DA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmasında, Övgüye Değer Ödülü’nü "Rewşen" filmiyle Musab Tekin aldı.

Ulusal Kısa Metraj Kısa Metraj Film Yarışması

Ulusal Kısa Metraj Kısa Metraj Film Yarışması
Kısa Film Jüri Özel Ödülü’nü Ali Tansu Turhan ‘İkinci Gece’ filmiyle aldı. Turhan, “Filmin kısası uzunu olmaz film filmdir, dert derttir” dedi.
En İyi Kısa Film Ödülü’nü yönetmen Elif Refiğ, ‘Siz Biraz Uzak Kaldınız’ filmiyle aldı.
Ulusal Belgesel Film Yarışmasında, Övgüye Değer Ödülü "Acı ve Tatlı" filmiyle Didem Şahin’e verildi. Belgesel Film Jüri Özel Ödülü’nü, Aslı Akdağ ‘Bekleyiş’ yapımıyla aldı.
En İyi Belgesel Film Ödülü’nü, Volkan Uzun, ’Her şey dahil’ yapımıyla aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

İlk maaşını annesine verecekti! Feci şekilde hayatını kaybetti

İlk maaşını annesine verecekti! Feci şekilde hayatını kaybetti

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Gözlerden uzak büyüttükleri kızları düğünde! Güzelliğini annesinden almış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.