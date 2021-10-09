58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 58.’si düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 10 bin kişilik spor salonunda yapıldı.
Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın yaptığı geceye, seslendirdiği şarkılarla renk kattı. Şevval Sam’ın birbirinden hareketli seslendirdiği parçalara salondakilerde eşlik etti.
ALTIN PORTAKAL'DA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmasında, Övgüye Değer Ödülü’nü "Rewşen" filmiyle Musab Tekin aldı.
Ulusal Kısa Metraj Kısa Metraj Film Yarışması
Kısa Film Jüri Özel Ödülü’nü Ali Tansu Turhan ‘İkinci Gece’ filmiyle aldı. Turhan, “Filmin kısası uzunu olmaz film filmdir, dert derttir” dedi.
En İyi Kısa Film Ödülü’nü yönetmen Elif Refiğ, ‘Siz Biraz Uzak Kaldınız’ filmiyle aldı.
Ulusal Belgesel Film Yarışmasında, Övgüye Değer Ödülü "Acı ve Tatlı" filmiyle Didem Şahin’e verildi.
Belgesel Film Jüri Özel Ödülü’nü, Aslı Akdağ ‘Bekleyiş’ yapımıyla aldı.
En İyi Belgesel Film Ödülü’nü, Volkan Uzun, ’Her şey dahil’ yapımıyla aldı.
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