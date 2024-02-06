6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü dünya da unutmadı! Manşetlerine taşıdılar... "Türkiye yas tutuyor"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğarken asrın felaketinde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Felaketin korkunç tablosu gün geçtikçe ortaya çıkarken dünyanın pek çok noktasından arama kurtarma ekibi bölgeye gönüllü olarak gelmişti. Dünya basını Türkiye'deki depremi manşetlerinden verirken depremlerin üzerinden 1 yıl geçti ve felaket unutulmadı.

