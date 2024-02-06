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    4. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü dünya da unutmadı! Manşetlerine taşıdılar... "Türkiye yas tutuyor"

    6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü dünya da unutmadı! Manşetlerine taşıdılar... "Türkiye yas tutuyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.02.2024 11:21 | Son Güncelleme:
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    6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük bir yıkıma neden olmuştu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki sarsıntı 11 ili etkileyerek asrın felaketine neden olmuştu. Dünya manşetlerinde 6 Şubat Türkiye depremi yardım çığlıklarıyla verilmişti. Yabancı basında dünyanın en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını vurgulanırken 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde de bir kez daha hatırlatıldı.

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğarken asrın felaketinde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Felaketin korkunç tablosu gün geçtikçe ortaya çıkarken dünyanın pek çok noktasından arama kurtarma ekibi bölgeye gönüllü olarak gelmişti. Dünya basını Türkiye'deki depremi manşetlerinden verirken depremlerin üzerinden 1 yıl geçti ve felaket unutulmadı.

    Kesfet

    ANMA GÖRÜNTÜLERİNE YER VERİLDİ

    FRANCE 24

    FRANCE 24

    Deprem bölgelerinde hayatına kaybedenlerin yakınlarının yaptığı anma törenlerini haberleştiren France 24, "Türkiye yas tutuyor" ifadelerini kullandı.

    BILD

    BILD

    REUTERS

    REUTERS

    THE GUARDIAN

    THE GUARDIAN

    THE WASHINGTON POST

    THE WASHINGTON POST

    "Yıkıcı depremden bir yıl sonra Türkiye yeniden inşa etmeye çalışıyor" başlığını kullandığı haberinde deprem bölgesindeki yaşamın zorluklarından söz edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    deprem 6 şubat
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