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  4. 7 Numara'nın Ayten'ine bir de şimdi bakın! Yıllar onu eskitemiyor

7 Numara'nın Ayten'ine bir de şimdi bakın! Yıllar onu eskitemiyor

07.09.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2000 yılında ekranlara gelen ve sıcak hikayesiyle izleyiciden tam puan alan 7 Numara dizisi, üzerinden ne kadar zaman geçer geçsin gönüllerdeki yerini koruyor. Dizide Ayten karakterine hayat veren 47 yaşındaki Ayça Mutlugil de yıllara meydan okuyarak sevenlerini kendine hayran bırakıyor.

Başarılı oyuncu kadrosuyla gönülleri fetheden 7 Numara dizisinde Ayten karakterini canlandıran Ayça Mutlugil, son görüntüsüyle büyük beğeni topladı. Meslektaşı Taner Ertürkler ile mutlu bir yuva kuran oyuncu, sık sık sosyal medyadan hayatına dair kareler paylaşıyor.

7 Numara'nın Ayten'ine bir de şimdi bakın! Yıllar onu eskitemiyor

İŞTE AYÇA MUTLUGİL'İN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI:

Ayça Mutlugil, 11 Şubat 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası subay olduğu için çocukluğunda birçok şehir gezdi.
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı da tamamladı.
Buradayken Yıldız Kenter, Oya İnci gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.
Arkasından Londra'da oyunculuk üzerine sertifikalar edindi.
Yedi Numara dizisinin Ayten'i rolüyle tanınan oyuncu, aynı zamanda dizinin senaryo takımında yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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