7 Numara'nın Ayten'ine bir de şimdi bakın! Yıllar onu eskitemiyor

Başarılı oyuncu kadrosuyla gönülleri fetheden 7 Numara dizisinde Ayten karakterini canlandıran Ayça Mutlugil, son görüntüsüyle büyük beğeni topladı. Meslektaşı Taner Ertürkler ile mutlu bir yuva kuran oyuncu, sık sık sosyal medyadan hayatına dair kareler paylaşıyor.
İŞTE AYÇA MUTLUGİL'İN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI:
Ayça Mutlugil, 11 Şubat 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası subay olduğu için çocukluğunda birçok şehir gezdi.
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı da tamamladı.
Buradayken Yıldız Kenter, Oya İnci gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı.
Arkasından Londra'da oyunculuk üzerine sertifikalar edindi.
Yedi Numara dizisinin Ayten'i rolüyle tanınan oyuncu, aynı zamanda dizinin senaryo takımında yer aldı.
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