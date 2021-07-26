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  4. 74 yaşındaki Instagram fenomeni Joan MacDonald kaslı vücudu ile dikkatleri çekiyor

74 yaşındaki Instagram fenomeni Joan MacDonald kaslı vücudu ile dikkatleri çekiyor

26.07.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabında 1.4 milyon takipçisi bulunan Joan MacDonald, hayat hikayesiyle fenomene dönüştü. 4 yıldan az bir sürede 70 kilo veren MacDonald, hayat tarzını tamamen değiştirdi. 70 yaşında radikal karar alarak spora başladı ve kasları sayesinde sosyal medyada fenomen oldu.

‘Süper babaanne’ lakabıyla bilinen MacDonald’ın sosyal medya hesabında “Ben yapabiliyorsam, siz de yapabilirsiniz” sayfasını ziyaret edenleri karşılıyor. Hayatının gidişatının istediği gibi olmadığını ve sağlık sorunları yaşamaya başladığını fark eden MacDonald, 70 yaşından sonra büyük bir değişim yapmaya karar verdi. Fazla kilolarından kurtulmak için sporcu ve yoga şampiyonu kızı Michelle MacDonald'ın desteğiyle yeni bir hayata başladı.

70 KİLO VERDİ! SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Meksika'da iki hafta boyunca sağlıklı ve egzersiz dolu günler geçiren Joan, hayat tarzının nasıl olması gerektiğini öğrendi.
Kızının kendisini önemsediğini ve sevdiğini hissettiğini söyleyen MacDonald, “Michelle'in beni önemsediğini ve sevdiğini biliyordum ama bu deneyimle birlikte onun sevgisinin bir başka yönünü gördüm” dedi.
Meksika’da geçen yoğun programın ardından ise kızıyla beraber Kanada’daki evlerine dönen MacDonald’ın artık hayatı eski gibi değildi. Kanada'ya evine döndüğünde kızının kendisi için oluşturduğu sağlıklı yaşam programını harfiyen uygulayarak altı ayda 23 kilo verdi.
Daha sağlıklı bir yaşama yönelmek isteyenlere ise Joan, “Dönüşüm zor ama buna değer ve bu yüzden buna bağlı kalmanız gerekiyor. Yeni başlıyorsanız, elinizden geleni yapın. Sadece 3 blok yürüyebilirsiniz ve bu bir sorun değil. Biraz daha fazlasını yapabilene kadar bu 3 bloğu düzenli olarak yürüyerek devam edin” sözleriyle destek oldu.
Joan, dört yıldan az bir sürede toplamda da 70 kilo zayıfladı. Halen haftada beş gün spor salonuna giden Joan, günde 15 ila 30 dakika boyunca ağırlık kaldırıyor, kardiyo çalışması yapıyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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