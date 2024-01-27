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  4. 83 yaşında yüz ve boyun gerdiren Bedia Akartürk'ün son hali dikkat çekti!

83 yaşında yüz ve boyun gerdiren Bedia Akartürk'ün son hali dikkat çekti!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 15:49 | Son Güncelleme:
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Türk Halk Müziği'nin usta ismi Bedia Akartürk, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar almış ve estetik ameliyatı olmuştu. 83 yaşında yüz gerdirme ameliyatı geçiren Bedia Akartürk yeni haliyle Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa konuk oldu. Son hali dikkat çekti.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

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YENİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Bedia Akartürk, geçtiğimiz aylarda aldığı bir kararla estetik ameliyatı olmuştu.

Akartürk, 83 yaşında olduğu estetik ameliyatının ardından yeni imajıyla gündeme gelmişti. Usta ismin yeni imajı çok konuşulmuştu.

83 yaşında yüz gerdirme ameliyatı geçiren usta sanatçı Bedia Akartürk  yeni haliyle Hülya Koçyiğit'in sunduğu programa konuk oldu.

Sanatçının yüzündeki değişimler dikkat çekti. Yeni hali ise dikkatlerden kaçmadı. 

Usta isim daha önce de"Halkıma karşı çok sorumlu hissediyorum, çirkin gözükmeyeyim. Yaş ilerledikçe onu daha yaptıramazdım. 5 sene sonra çökme olacak onu önledim" demişti. 

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Bedia Akartürk hülya yaşında
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